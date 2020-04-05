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Somaspor'da Cafercan gitti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve takipçisi Somaspor'da Cafercan Aksu'nun sözleşmesi feshedildi.

05.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:35
Somaspor'da Cafercan gitti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve takipçisi Somaspor'da Cafercan Aksu 'nun sözleşmesi feshedildi.

Ara transfer döneminde 1928 Bucaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayla 7 maçta görev aldıktan sonra kadro dışı bırakılmıştı. Galatasaray'da profesyonel olan Cafercan, pek çok Anadolu kulübünde görev aldıktan sonra bu sezon başında katıldığı Buca ekibinde ilk yarıda 11 maçta forma giyip 1 kez rakip fileleri sarsmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Aksu, Spor
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