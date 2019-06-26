26.06.2019 23:32
Haberler » Spor » Haber

Somaspor'da kulüp başkanlığına Mustafa Aydın seçildi

Somaspor

TFF 3. Lig ekibi Somaspor'da yönetim belirlendi.

TFF 3. Lig ekibi Somaspor'da yönetim belirlendi.
Kulüp tesislerinde yapılan olağanüstü kongrede, 20 yıl aradan sonra profesyonel lige yükselen Somaspor'un yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri seçildi.
Mustafa Aydın 'ın başkanlığındaki kulübün yönetim kurulu Cem Doğan , Mehmet Yeşil , Ramazan Karakaya , Hakan Aydın, Ahmet Haşim Demirler, Haydar Güllü , Abdullah Karış, Zekeriya Aydın 'dan oluştu.
Başkan Aydın, Soma'da faaliyet gösteren şirket yetkililerinden ve iş insanlarından oluşan bir yönetim listesi belirlediklerini, öncelikli hedeflerinin de takımı bu sezon TFF 3. Lig'de tutmak olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu , Aydın , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:16 Washington'da yaşayan Fenerbahçeliler'den 'Fener Ol' gecesi
00:15 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır
00:05 Raul, 42 yaşında, Real Madrid için hala gol
23:47 Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı
23:40 Pemra ve Başak Wimbledon elemelerinde son turun kapısından döndüler
23:33 Avrupa Oyunları'nda madalya sayısı 5'e çıktı
23:32 Somaspor'da kulüp başkanlığına Mustafa Aydın seçildi