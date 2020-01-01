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Somaspor'da takviyeler sürüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı Play-Off barajında bitiren Somaspor, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor.

01.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:06 Somaspor'da takviyeler sürüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı Play-Off barajında bitiren Somaspor, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Yasin Hatipoğlu, Bilal Şeflek, Ahmet Tamet, Çağlayan Gülügen, Bedirhan Çelik, Hayri Mert Yomralıoğlu ve Oğuzhan Nemli ile yollarını ayırıp Ci Group 'dan forvet arkası Cafercan Aksu ile 'dan ayrılan forvet Melih Vardar'la anlaşan siyah-beyazlılar, 2 transfer daha yaptı. Soma, 2'nci Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'dan ayrılan 30 yaşındaki sağ kanat Mustafa Aydoğdu ve 1922 Konyaspor'dan 26 yaşındaki orta saha Nurettin Çağlar'ı kadrosuna kattı.



Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Buca, Spor

Kaynak: DHA

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