Haberler» Spor» Haber

Somaspor'dan dört imza daha

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor, 4 oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

23.07.2019 11:23 Somaspor'dan dört imza daha
TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Somaspor, 4 oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Batman Petrolspor'dan 25 yaşındaki santrfor Bedirhan Çelik ve 26 yaşındaki sol kanat Mehmet Bağlı, Kozan Belediyespor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Hatipoğlu ve Payasspor'dan 25 yaşındaki forvet Hayri Mert Yomralıoğlu ile el sıkıştı.
Manisa temsilcisi daha önce dış transferde Erzurumspor'dan sol kanat Muammer, Ofspor'dan ön libero Ahmet ve sol bek Muhsin, Altındağspor'dan stoper Melih, Erzin Belediyespor'dan kaleci Ömer'i kadrosuna katmış, iç transferde de Üzeyir ve Onur'la anlaşmıştı. Teknik direktör Burhanettin Basetemur nezaretinde çalışmalarını tesislerinde sürdüren Somaspor, 29 Temmuz Pazartesi günü Afyonkarahisar'da kampa girecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Yasin Hatipoğlu, Kozan, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:44   Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye veda
11:43   Alin Tosca: "Çok iyi bir sezon bizi bekliyor"
11:42   Fenerbahçe'de Eljif Elmas gitti sırada Jailson var!
11:41   İzmir sporu için birlik zamanı
11:38   Altınordu'nun kaptan dümene geçti
11:36   Festa 2200 Bisiklet Festivali yine Erciyes'te
11:29   (Özel) Rüzgarla yarışan gencin hedefi İspanya'da Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak