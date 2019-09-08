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Somaspor'un koltuk keyfi

Futbolda yıllar sonra profesyonel kategoriye dönen Somaspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 haftayı liderlik koltuğunda geçmenin sevincini yaşıyor.

08.09.2019 12:40 Somaspor'un koltuk keyfi
Futbolda yıllar sonra profesyonel kategoriye dönen Somaspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 haftayı liderlik koltuğunda geçmenin sevincini yaşıyor. Ligdeki ilk hafta maçında Halide Edip Adıvarspor'u deplasmanda 2-1 yenen siyah-beyazlılar, ilk iç saha sınavında da Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 88'inci dakikada Bilal'in golüyle geçti. Grupta 2'de 2 yapan tek takım konumundaki Somaspor, sezon öncesi kurduğu yeni kadronun iddiasını da gösterdi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, önümüzdeki haftalarda daha iyi olacaklarını söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: DHA

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