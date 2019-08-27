Someone Somewhere Filmi

Johnnie Marco kadınlar ve lüks bir hayat ile gününü gün etmekte olan büyük bir Hollywood
starıdır. Dışarıdan bakıldığında özenilecek bir hayat sürüyor gibi görünmekte olsa da, aslında kendi içerisinde yalnız bir adam olarak yaşamaktadır. Bir gün 11 yaşlarında olan kızı Cleo babasına sürpriz bir ziyaret yaparak bu hızlı hayatının değişmesine sebep olacak ve Johnnie, kızı Cloe ile beraber artık daha huzurlu bir hayata doğru yola koyulacaktır. Yönetmen:
Cédric KlapischSenaryo:
Cédric KlapischOyuncular:
Simon Abkarian, François Berléand, François Civil, Camille Cottin, Satya DusaugeyFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Deux moiYapımcı Firma:
Ce Qui Me Meut Motion PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
FransaOrijinal Dili:
FransızcaFilmin Süresi:
110 dk.Dağıtıcı Firma:
Filmartı FilmVizyon Tarihi:
27.09.2019Someone Somewhere Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.