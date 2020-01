Sömestir tatili için en keyifli seyahat rotaları

Uzun bir eğitim ve öğretim döneminin ardından heyecanla beklenen sömestir tatili için online bilet satış sitesi obilet.com'un hazırladığı seyahat rotaları listesi hem dinlenmek hem de enerji depolamak isteyenlere Türkiye 'den Uzak Doğu'ya uzanan alternatifler sunuyor.Öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin tatil planlarında önemli bir yer tutan 15 günlük sömestr tatili, bu yıl hafta sonlarıyla birlikte 17 Ocak - 2 Şubat tarihlerini kapsıyor. Ailece güzel anılar biriktirebileceğiniz sömestir tatilinde karın tadını çıkarabileceğiniz hareketli kış rotaları planlamak, soğuk havalardan kaçarak dünyanın farklı bir yerlerinde yaz mevsimini erkenden yaşamak, kültür ve eğlence turlarıyla çocuklarınıza unutamayacakları bir hediye vermek mümkün.Web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden hızlıca uçak ya da otobüs biletinizi alarak planlamaya başlayacağınız seyahatiniz için Türkiye ve dünyadan en güzel 15 tatil rotalarını obilet.com sıralıyor.Kar tatili için eşsiz rotalarLapland, FinlandiyaFinlandiya'nın Laponya adı verilen bölgesi; Husky köpeklerle çıkılan safariler, kızakla yapılan turlar ve iglo evlerde konaklama seçenekleriyle dünyanın her yerinden gelen turistler için bir cazibe merkezi.Lapland olarak da bilinen bu yerde kuzey ışıkları gibi büyülü bir doğa olayına rastlayabilir, kış mevsimini dolu dolu yaşayabilirsiniz.Ocak ve şubat aylarında havanın çoğunlukla karanlık olduğu bu kuzey ülkesinde, gökyüzünü bir anda kırmızı, mavi, sarı, yeşil renkler aydınlatıyor.Söz konusu çocuklar olunca, Finlandiya ziyaretinizde içliklerden, termal giysilerden ve atkı ya da bere gibi koruyucu ekipmanlardan faydalanmayı ihmal etmeyin.Pamporovo, BulgaristanKar tatili planlarında Bansko kayak merkezi ile öne çıkan Bulgaristan'ın Pamporovo bölgesi çocuklarla kalabalık bir tatil niyetiniz varsa daha uygun fiyatlı bir seyahate olanak tanıyor.Kapıkule sınır kapısına özel araçla yalnızca 3 saat mesafede yer alan bu tatil cennetine Türkiye'nin birçok şehrinden kalkan otobüs seferleriyle de ulaşabilirsiniz.Çam ağaçlarıyla dolu ormanları ve karla kaplı beyaz doğa örtüsü ile Pamporovo hem herhangi bir yurt içi seyahatinden daha fazla zamanınızı almayacak hem de tatilin hakkını tam anlamıyla vermenize fırsat tanıyacak.Tatil dönüşünden aylar sonra bile Bulgaristan ziyaretinizden aile boyu keyifle söz edeceğinize emin olabilirsiniz.Kartalkaya, Boluİstanbul'dan hem de Ankara'dan rahat ulaşılabilen bir kış turizmi merkezi olan Kartalkaya, çocuklarıyla eğlenceli bir tatil geçirmek isteyenler için ideal adresler arasında yer alıyor.Doğa ile iç içe olmak özellikle çocukların enerjilerini atabilmeleri ve kendilerini daha dingin hissetmeleri için büyük kolaylık sağlıyor.Yarıyıl tatilinde kayak yapmak, beyaz doğa örtüsünü fotoğraflamak, sucuk ekmek partilerine katılmak ve akşamları da sömestr dönemine özel düzenlenen eğlencelerin bir parçası olabileceğiniz Kartalkaya'da hem zincir otellerde hem de daha uygun fiyatlı butik otellerde konaklayabilirsiniz.KIŞ MEVSİMİNDE YAZI YAŞAMAK İÇİNTenerife Adası, İspanyaİspanya'ya bağlı bulunan Kanarya Adaları; sömestr tatilinde farklılık arayanlar için ideal bir destinasyon.Kanarya Adaları'ndan biri olan Tenerife Adası ise ekvatora yakın konumu nedeniyle tüm yıl boyunca güzel bir tatile izin veren sıcaklık seviyelerinde.Tenerife Karnavalı da Şubat ayına denk geldiği için, Rio Karnavalı'nı aratmayan renkli görüntüleri yarıyıl tatilinde deneyimleme şansınız olacak.Teide Yanardağı gibi doğal güzellikleri de görebileceğimiz Tenerife Adası yerel mutfağıyla da hafızanıza kazınacak.Sentosa Adası, SingapurYılın her döneminde sıcak bir ülke olan Singapur'un en çok turist çeken yeri olan Sentosa Adası; çocuklar için de tek kelimeyle bir cennet.Universal Studios Singapur bu adada yer alıyor ve Jurassic Park'tan Water World'e kadar çok sayıda farklı atraksiyonu bünyesinde barındırıyor.Old Egypt, 4D Transformers, Sky Ride, su parkları ve akvaryum da dahil olmak üzere burada yapabileceklerinizin sınırı yok.İçerde aynı zamanda güvenle denize girebileceğiniz alanlar ve çok sayıda yeme içme mekanı da bulunuyor.DOĞAYA YAKLAŞTIRAN KISA TATİLLER Sapanca , SakaryaSömestr döneminde uzun bir izin alma fırsatınız yoksa ya da uçak biletine bütçe ayırmak istemiyorsanız; Sapanca Gölü'nün muhteşem doğası tam size göre.Özellikle İstanbul'da yaşayan ailelerin her daim favorisi olan Sapanca'da göl çevresindeki ormanlık alanlar, mesire yerleri, konforlu otel ve dinlenme tesisleri bulunuyor.Sapanca hem doğa ile iç içe olmak hem de şehrin kaosundan kaçmak için ideal bir atmosfer sunarken, size de bol oksijenden yaralanmak, sevdiklerinizle keyif yapmak ve belki de elinize bir kitap alarak kendiniz sakinliğe teslim etmek kalıyor.Seferihisar, İzmirSömestr denildiğinde ilk akla gelen çocuklar olsa da uzun bir okul döneminden çıkan yetişkinlerin de dinlenmeye, güç ve moral toplamaya ihtiyaçları var. Bunun için en güzel fikirlerden biri ise Türkiye'de yer alıyor."Sakin şehir" ya da orijinal adıyla "cittaslow" olarak dikkatleri üzerine çeken Seferihisar ilçesi kış boyunca farklı bir huzur sunuyor.Çocuklarınızla birlikte yerel tezgahlardan alışveriş yaparak ya da sakin plajlarda denize taş atarak keyifli ve dingin bir tatil geçirmeniz mümkün.Eğer İzmir şehir merkezini de merak ediyorsanız; Konak ilçesi sadece 1 saat mesafenizde yer alıyor.Ayder Yaylası, RizeRize'de bulunan ve yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan Ayder Yaylası, çocuklu ailelerin sıkça konakladığı bir alan.Ahşap evleriyle İsviçre'yi andıran bir görüntüye sahip yayla, kış aylarında beyaz örtü altında eşsiz bir atmosfere bürünüyor.Havanın soğukluğuna karşı hazırlıklı giderek dilerseniz bu evlerde konaklayabilir ya da 5 yıldızlı oteller ve kaplıcalarda da kalabilirsiniz.Bazıları yerin 260 metre altında yer alan kaplıcalar sayesinde huzurlu ve şifa dolu bir tatil geçirebilirsiniz.KÜLTÜR VE EĞLENCE DOLU BİR GEZİ İÇİN AVRUPAParis, FransaÇocuğunu mutluluktan uçarken görmek isteyen aileler için Avrupa'nın en ünlü ve en büyük eğlence parklarından biri olan Paris'teki Disneyland 15 tatil seyahatinizi unutulmaz kılacak.Aktivite ve eğlence dolu bir tatil için en popüler noktalardan biri olan eğlence parkı her yıl 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor.Paris şehir merkezinde konaklayarak Seine Nehri, Eyfel Kulesi gibi görülmeye değer yerleri ziyaret edebilir ya da Disneyland konaklamalı turlara katılarak her sabah güne Disney sakinleriyle başlayabilirsiniz.Londra, İngiltereTarihi binaları, edebiyat ve müzik dünyasının önemli isimlerinden izler taşıyan mekanları, tiyatrolarıyla gelen herkesi etkileyen Londra, sömestr için kültürel bir turdan daha fazlasını sunuyor.Özellikle ücretsiz ziyaret edilebilen müzeleriyle çocuklarınızın ufkunu açacak bir seyahat sunan Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi botanik, entomoloji, mineraloji, paleontoloji ve zooloji olmak üzere 5 temel bölümde 80 milyondan fazla örnek içeriyor.15 binin üzerinde aletin yer aldığı Bilim Müzesi ise aile gezileri için oldukça eğitici ve bilime teşvik edici adreslerden bir tanesi.British Museum, Tate Modern Sanat Müzesi ve Ulusal Müze de bu kültür rotasında ziyaret etmeniz gereken yer arasında yer alıyor.(İHA)