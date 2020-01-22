Sömestir tatilinde soğuk havada termal keyfi

AFYONKARAHİSAR'da, sömestir tatilini fırsat bilen ve şifalı sularda dinlenme ortamı arayanların akın ettiği termal oteller, yüzde 100'e yakın doluluk oranı yakaladı. Zafer Termal Otelciler Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, "Halen rezervasyonlar devam ediyor. Misafirlerimizin de konaklama ve hizmet noktasındaki memnuniyet oranı yüzde 92 seviyesine ulaştı" dedi.

Jeotermal su kaynakları ve 5 yıldızlı otelleriyle yılın her döneminde tatilciler için farklı keyifler ve deneyimler sunan Afyonkarahisar, sömestir tatilini fırsat bilenlerin tatil keyfini doyasıya çıkardığı merkezlerden biri haline geldi. Afyonkarahisar'daki soğuk havaya rağmen termal tesislere gelen tatilciler, sıcak su havuzlarında keyif yaptı.

Bursa 'da oturan ve sömestir için Afyonkarahisar'ı tercih eden Ali Ferik (43), "Sömestir tatili ve iş stresinden kurtularak birkaç gün de olsa tatil yaparak dinlenme imkanı bulmak için Afyonkarahisar'ı tercih ettik. Gayet hoş ve güzel bir tatil imkanı bulduk, tesisin hizmetlerinden de memnun kaldık. Herkese de tavsiye edebileceğim hoş ve güzel bir tatil olanağı bulduk. Etrafta kar olmasına rağmen havuza girebiliyorsunuz. Havuza girerken hafif bir üşüme oluyor ama gayet de keyifli" dedi.

Sömestir tatili için ailesiyle Afyonkarahisar'a gelen ortaokul öğrencisi Kaan Ferik, tatilin keyfini doyasıya çıkardı. Kaan Ferik, "Bence otel çok güzel, soğuk kış ortamında havuza girmek çok iyi geliyor. Geceleri yatağıma uzandığımda da rahat bir uyku uyuyabiliyorum" diye konuştu.

Aslen Karadenizli olan ancak İstanbul'da oturan Şevket Kılıç (48), kış mevsiminde termal suya girmenin bir deneyim olduğunu söyledi. Kılıç, şöyle dedi:

"Ben bir Karadenizliyim ve şu an hava sıcaklığı eksi 2 derece, dün de hafif kar yağışı vardı. Bence insanların böyle bir deneyimi yaşamak için böyle yerleri tercih etmeleri lazım. Sağlık turizminden ziyade farklı bir heyecan. Sağlık turizminin de önemi var ama eksi 2 derece ve hatta geceleri eksi 7'ye çıkan havuzda farklı deneyim yaşadık. Afyonkarahisar, tarihiyle, doğasıyla, termal suyuyla insanların farklı deneyim yaşamaları için ideal bir şehir. Herkesin de bu deneyimi yaşamasını tavsiye ederim. Tek handikabı ise ulaşım. İstanbul'dan hızlı tren olsaydı çok daha iyi olurdu."

ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan da sömestirin başlamasıyla termal otellerdeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Gümüşhan, "Sömestir tatili başladı ve Afyonkarahisar'a sömestir tatili dolayısıyla ilgi oldukça fazla. Sömestir tatilinin ilk haftasında olmamıza rağmen il genelindeki tüm otellerimiz yüzde 100'e yakın doluluk oranı yakaladı. İkinci hafta için yapılan rezervasyonlar düşünüldüğünde de yaklaşık yüzde 98'ler seviyesinde doluluğa ulaşmış durumdayız. Halen rezervasyonlar devam ediyor ve yüzde 100'e ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Sömestir dolayısıyla otellerde çocuklar ve aileler için farklı aktivitelerin de organize edildiğini aktaran Gümüşhan, "Misafirlerimizin tatil imkanının yanı sıra, gün içerisinde eğlenmelerini sağlamak adına animasyonlar, aktivite ve eğlenceler organize ediyoruz. Misafirlerimizin de konaklama ve hizmet noktasındaki memnuniyet oranı yüzde 92 seviyesine ulaştı. Misafirlerimizden zaman zaman memnun olmayanlar oluyor ancak bizim hedefimiz yüzde 100'e ulaşmak" diye konuştu.