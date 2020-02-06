Sömestr döneminde en çok çoçuk kıyafetleri satıldı

Okulların yarıyıl tatiline girmesinin alışveriş merkezlerindeki ziyaretçi sayılarını ve alışveriş kararlarını etkilediği ortaya çıktı. Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, sömestr döneminde en çok çocuk kıyafetlerinin satıldığını söyledi.

Sömestr tatilinde alışverişe olan ilginin artış gösterdiği belirtildi. Geçen seneye oranla ziyaretçi oranının yüzde 10 artış gösterdiğini belirten Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, mağaza cirolarındaki artışın yüzde 40 seviyelerine ulaştığını açıkladı. Bu süreçte aileler en çok çocuk kıyafetleri satın aldı. Isıgöllü, tatil boyunca düzenlenen çocuk etkinlikleriyle ailelerin alışveriş keyfi yaptığını, minik ziyaretçilerin ise etkinliklerde eğlenceli vakit geçirdiğini dile getirdi.

EN ÇOK ÇOCUK GİYİM, SPOR AYAKKANI VE KIŞLIK ÜRÜNLER TERCİH EDİLDİ

Son yıllarda istikrarlı bir büyüme oranı gösterdiklerini, 2020 yılında ise yüzde 40'ın üzerinde bir büyüme hedeflediklerini vurgulayan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Aileler alışveriş kararlarını öncelikli olarak ihtiyaçları doğrultusunda veriyor. Biz, markalarımızın sunduğu ekstra indirimlerle hem ekonomik hem de kaliteli alışveriş sağlamaya çalıştık. Sömestr döneminde ziyaretçilerimiz yoğun olarak ailelerden oluştu. Çocukları ile alışverişe çıkan anne babalar en çok çocuk giyim, spor ayakkabı ve indirime girmeye başlayan kışlık ürünleri tercih etti. Bu kategorilerdeki satışları göz önüne aldığımızda toplam mağaza cirolarındaki artışımız yüzde 42 seviyelerine ulaştı" dedi.

"ALIŞVERİŞ VE EĞLENCEYİ BİR ARADA YAŞATTIK"

Ailelerin sömestr tatilinde hem alışveriş yapmak hem de çocuklarıyla eğlenceli ve kültürel aktiviteler yapabilmek için Venezia Mega Outlet'i tercih ettiklerini belirten Isıgöllü, "Ocak ayı boyunca çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenledik. Bu etkinlikler ile ailelerin çocukları ile güzel zaman geçirmelerini hedefledik. Biz, ziyaretçilerimize farklı ne sunabiliriz sorusu üzerine stratejimizi belirliyoruz. Bu strateji doğrultusunda indirimlerimiz ile hem ev ekonomilerine destek olmak hem de sosyalleşebilecekleri alanlar yaratmak üzere çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını da ziyaretçi sayımızdaki ve mağaza cirolarındaki artış ile alıyoruz. Sömestr döneminde ziyaretçi oranımız geçen yıla göre yüzde 10'un üzerinde bir artış gösterdi" diye konuştu.