Sömestr tatilinde ilk ve orta öğretim öğrencilerine "EÜ Gözlemevi Gezisi"

Çocuklara yönelik gezi, oyun, deney ve seminerlerden oluşacak programda geziler ve deneylerin yanı sıra eğlenceli konferans ve seminerlerle, çocuklar okullarındaki derslerde gördükleri astronomi ve uzay konularını pekiştirmiş ve yerinde görmüş olacak. Geziler20 Ocakve 2 Şubattarihleri arasındagünübirlik olarak gerçekleştirilecek. Gezi boyunca çocuklara doğrudanEÜ Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dalve EÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Sipahi tarafından deneyler yaptırılıp, her yaş grubuna uygun eğlenceli seminerler verilecek.

Gezi programı, ilköğretim ve orta öğretim müfredatında yer alan Astronomi konuları göz önüne alınarak, öğrencilerin yaşına uygun içeriklerle ilerleyecek. Gezilerde; "Uzaydan Gelen Göktaşlarının Tanıtımı", "Karadeliklerde Işık Bükülme Deneyi", "Foucault Sarkacı Deneyi", "GüneşSaati Deneyi", "Yıldızların Hayat Hikayesi", "Teleskop Tanıtımı", "Gözlemevinin En Büyük Teleskobuna Gezi", "Teleskoplarla Gözlem" gibi etkinlikler yer alacak.