Somon DNA ile Gençleşmek Sihir Değil Bilim

Cilt yenilenmesi konusunda üstün bir yaklaşım sunan Somon DNA'nın diğer uygulamalardan farklı olarak hızlı çözümler sunduğunu vurgulayan Ergül Keskin Conture Make up Studio'nun Kurucusu, Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin, yöntem hakkında bilinmeyenleri anlatıyor.

Gençlik iksiri Somon DNA nedir?

Somon DNA aşısı, somon balığı spermleri ve hyaluronik asitten elde edilen DNA molekülleri yardımı ile ciltte genç hücreler üretilmesi esasına dayanan yeni nesil bir güzellik uygulamasıdır. Kırışıklık ve diğer yaşlanma belirtilerinin giderilmesini amaçlayan bu yöntem, 3 temel faktör üzerine kuruludur. Bunlar cildi;

Yapılandırmak,

Onarmak,

Gençleştirmek.

Somon DNA ile zamanın etkilerini durdurabilirsiniz

Cilt her ne kadar güçlü bir yapıda olsa da zamanın etkileri karşısında eski aktifliğini kaybeder. Özellikle de 30 yaşından sonra her yıl %1 oranında kolajen kaybı yaşar. Bu durum cildin doğal elastikiyetini kaybetmesine ve kırışıklıkların meydana gelmesine yol açar. Aynı zamanda elastin lifler parçalanır ve vücudun kendi hyaluronik asit miktarı ve işlevinde değişimler yaşanır. Vücutta meydana gelen değişimler cildin daha cansız ve mat bir görünümde olmasına sebep olur. Cildin yaşadığı bu dönüşümün etkilerini azaltmak ve sorunları pasifize etmek amacıyla oluşturulan Somon DNA ise kombine tedavi yaklaşımı ile en iyi sonuçları sağlar.

CİLDİNİZİ RESTORE ETMENİN TAM ZAMANI

Sistem; polinu¨kleotidler ve hyalüronik asit moleku¨llerinden elde edilen Somon DNA ile ciltte genç hücreler üretilerek kırışıklık ve diğer yaşlanma belirtilerinin giderilmesini sağlar. Cilt yapısını destekleyen, hücreleri onaran Somon DNA, insan DNA'sına çok yakın olan formülasyonu sayesinde bağ dokusunu yeniden yapılandırarak, cildi restore eder.

Cilt problemlerine göre değişiklik gösteren bu işlem, ileri vakalarda 1 kür olacak şekilde uygulanır. Bir kür yaklaşık olarak 3 seanstan oluşur. Seans süreleri 30-40 arasında değişmekle birlikte, seans araları ortalama 20 gündür. Yılda 2 kez uygulandığında cilde genç görünüm kazandıran Somon DNA, 30 yaş ve üzeri her cilt tipinde uygulanabilir. Ancak;

Kan pıhtılaşma sorunu yaşayanlar,

Diyabet hastaları,

Damar tıkanıklığı olanlar,

Kalp hastaları,

Felç geçmişi olan kişiler,

Hamileler, mutlaka doktor izni ile bu işlemi yaptırmalıdır.

Neden Somon DNA yaptırmalısınız?

Kolajen sentezini uyarır,yanaktaki gevşekliği gidererek cilt sıkılığını arttırır,

Kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltır,

Tahriş olmuş ve zarar görmüş olan cildi yatıştırır,

Ciltteki matlığı azaltarak canlı bir görünüm kazandırır,

Cildin ihtiyaç duyduğu nemi geri kazandırır,

Yara izleri ve çatlaklara karşı etkili bir tedavi şekli sunar,

Cildin yaşlanma hızını düşürür ve oksidatif stresi azaltır.

SOMON DNA NASIL UYGULANIR?

Cilt yenileme konusunda tartışmasız en iyi uygulamaların başında gelen Somon DNA, içeriğindeki hyaluronik asit ve eser aminoasitler sayesinde çok hızlı bir etki gösterir. Bu sebeple son zamanlarda sıklıkla tercih edilen uygulamalar arasında yer alır. Mikro iğneleme yöntemiyle cilde uygulanır. Güneş hassasiyetine neden olmadığı için yaz mevsimi de dahil her mevsim güvenle uygulanabilir.

Kaynak: Bültenler