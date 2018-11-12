Sompo Japan Sigorta, KAÇUV İçin Koştu

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) 2000 yılından bu yana; çocukların kanser ile mücadelelerinde önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının yaratılması konusunda çalışmalar yapıyor. KAÇUV'un yaptırdığı "Aile Evi", çocuklarının tedavisi için şehir dışından İstanbul'a gelen ekonomik olarak dezavantajlı ailelere ücretsiz olarak konaklama, gıda, temizlik, sosyal alanlar, mutfak ve kısmi giyim ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet veriyor.

Duyarlılığı ana değerlerinden biri olarak gören Sompo Japan Sigorta'nınkurumsal koşu takımı, 40. Vodafone İstanbul Maratonu'nda, KAÇUV için iyilik peşinde koştu. Toplamda 66 Sompo Japan çalışanının katıldığı koşuda, Adım Adım Platformu aracılığıyla KAÇUV adına toplanan bağışlar KAÇUV tarafından 20 çocuğun tedavisinde kullanılacak.

Sompo Japan Sigorta İnsan Kaynakları ve Akademi Genel Müdür Yardımcısı Işın Mengenli, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sompo Japan Sigorta Ailesi olarak, geniş bir katılımla KAÇUV'a destek kampanyasına katılarak, 20 çocuğun tedavisini karşılayacak miktarda bağış toplanmasına vesile olmaktan, en önemlisi de bu alanda ciddi bir farkındalık yaratmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de aynı sorumlulukla desteklerimizi sürdüreceğiz."