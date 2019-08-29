Somuncu Baba'nın manevi mirası yaşatılıyor

Ulucami'nin inşaatı sırasında işçilere ekmek dağıtan Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba'nın mirasını günümüzde yaşatan Osmangazi Belediyesi, her sabah Somuncu Baba'nın Evi'nde ihtiyaç sahipleri için çorba ve somun ekmek dağıtıyor.

Bursa'da inanç turizmi adına en önemli merkezlerden biri olan tarihi mekanı fiziki açıdan hak ettiği değere kavuşturan Osmangazi Belediyesi, Yıldırım Bayezid Han tarafından 1399 yılında yaptırılan Ulucami'nin inşaatı sırasında işçilere ekmek dağıtan Somuncu Baba'nın manevi mirasına da sahip çıktı. Manevi değeri yüksek olan tarihi binada Osmangazi Belediyesi tarafından her sabah ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çorba ve somun ekmek ikramı yapılıyor. Sadece Bursa'dan değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinden, hatta yurtdışından bile her gün birçok insanın ziyaret ettiği Somuncu Baba Evi'nde Osmangazi Belediyesi tarafından böyle sosyal bir hizmetin sunulması da vatandaşlar tarafından büyük takdir görüyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Somuncu Baba'nın Evi ve Fırını'nı 600 yıl önceki haliyle günümüze taşıdıklarını ifade ederek, "Bu fırın, tarihî kimliğini korumuş bir bina. Bizler binanın orijinal halini ortaya çıkardık. Fırının ve çilehanenin 600 yıl önceki halini günümüze taşıdık. Türkiye'de tarihi mirasın sahiplenmesinde önemli projelere imza atan bir belediyeyiz. İnanç turizmi adına büyük önem taşıyan bu bölgede ciddi çalışmalar ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Hizmete açıldığı günden itibaren de her gün çorba ve ekmek pişirip, vatandaşlarımıza dağıtıyoruz" diye konuştu.