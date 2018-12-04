Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi Logo Yarışması

DÜZCE AA) - Düzce
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
öğrencisi Şevval Duran'ın tasarımı olan logo, 'Youth on The Heritage Path' isimli Somut Olmayan Kültürel Miras konulu projede birinci olarak proje resmi logosu seçildi. Portekiz
'de düzenlenen yarışmada, Portekiz, İspanya
, İtalya
, Türkiye
, Romanya
ve Litvanya
'dan gelen 18 logo tasarımı yarışmaya katıldı. Erasmus
+ Programı kapsamında Avrupa
Komisyonu tarafından desteklenen projede jüri üyelerinin 18 logo içerisinde seçtiği logo, Düzce Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Şevval Duran'ın tasarımı oldu.
Logo, projenin de resmi logosu olarak kabul edildi.
Litvanya,Anadolu Lisesi,Düzce
04 Aralık 2018 Salı 17:44