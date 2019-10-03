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Son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen 10 ürün hangisi?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) listesinde yer alan 418 ürünü inceledik. Eylül 2018 ile Eylül 2019 arasında fiyatı en çok artan ürün yüzde 177 ile sarımsak olurken en çok düşen ise yüzde 64 ile şans oyunları oldu.

03.10.2019 15:16Son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen 10 ürün hangisi?
Türkiye'de uzun bir aradan sonra yıllık enflasyon yüzde 9,26 ile tek haneye düştü. Peki, son bir senede fiyatı en çok artan ve düşen 10 ürün hangisi? Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) listesinde yer alan 418 ürünü inceledik. Eylül 2018 ile Eylül 2019 arasında fiyatı en çok artan ürün yüzde 177 ile sarımsak olurken en çok düşen ise yüzde 64 ile şans oyunları oldu.

En çok zamlanan 10 ürün: Sarımsak ve köprü geçişi zirvede

TÜİK verilerine göre son bir senedeki fiyat değişimleri incelendiğinde zam şampiyonu açık ara sarımsak oldu. Sarımsağın fiyatı son bir senede yüzde 176,8 arttı. Hemen ardından yüzde 120,9 ile köprü geçiş ücreti gelirken bunu yüzde 104,8 ile özel lise ücreti takip etti.
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Kaynak: Euronews.com

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