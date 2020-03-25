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Son 10 günde hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışan 3 bin 541 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarda son 10 gün içerisinde yapılan yasa dışı geçiş teşebbüslerinde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 kişinin yakalandığını, bin 500 karton sigara ve 15 kilogram muhtelif uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

25.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:46
Son 10 günde hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışan 3 bin 541 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarda son 10 gün içerisinde yapılan yasa dışı geçiş teşebbüslerinde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 kişinin yakalandığını, bin 500 karton sigara ve 15 kilogram muhtelif uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 kişinin yakalandığını, bin 500 karton sigara ve 15 kilogram muhtelif cins uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Ordu, 3. Sayfa

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