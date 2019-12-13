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Son 10 maçta Efes, Fener'e karşı üstün

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile oynadığı son 10 karşılaşmada rakibine karşı galibiyet sayılarında 7-3 üstün bulunuyor.

13.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:03Son 10 maçta Efes, Fener'e karşı üstün
Anadolu Efes, ile oynadığı son 10 karşılaşmada rakibine karşı galibiyet sayılarında 7-3 üstün bulunuyor. İki takım yarın ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Sinan Erdem Salonu'nda karşılaşacak.

Türk basketbolunda son dönemde Anadolu Efes ile Fenerbahçe rekabeti üst seviyede yaşanıyor. İki takım hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de Euroleague'de birbirlerine rakip olurken, karşılaşmalar üst seviyede seyir zevki ile geçiyor. Son oynanan müsabakada Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fener'i mağlup ederek rakibine karşı son maçlardaki üstünlüğünü devam ettirdi.

İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada Anadolu Efes'in üstünlüğü dikkat çekiyor. Söz konusu karşılaşmalarda lacivert-beyazlılar parkeden 7 kez galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe ise rakibini 3 kez mağlup etmeyi başardı. Aralarında oynadıkları son 3 maçı da kazanan Efes oldu.

Efes ile Fener, bu sezon ilk müsabakalarını Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynadı ve Efes rakibini 79-74 yenerek sezona kupa ile başladı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, bu sefer de ligde mücadele edecek. İki takım ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında yarın saat 17.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 müsabakanın sonuçları ise şöyle:

Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 81 (Euroleague)

Anadolu Efes: 79 - Fenerbahçe Beko: 74 (Cumhurbaşkanlığı Kupası)

Anadolu Efes: 89 - Fenerbahçe Beko: 74 (Lig)

Fenerbahçe Beko: 85 - Anadolu Efes: 69 (Lig)

Anadolu Efes: 86 - Fenerbahçe Beko: 76 (Lig)

Fenerbahçe Beko: 82 - Anadolu Efes: 73 (Lig)

Fenerbahçe Beko: 57 - Anadolu Efes: 74 (Lig)

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe Beko: 93 (Lig)

Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe Beko: 73 (Lig)

Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 92 (Euroleague) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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