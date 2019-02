Son 10 Yılda 8 Milyon Kişiye Yeni İstihdam Kapısı Açıldı"

Kaynak: AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 16 yılda biz istihdamı ve üretimi teşvik eden birçok program da hayata geçirdik ve son 10 yılda 8 milyon kişiye istihdam kapısı açıldı." dedi.Selçuk, Ordu Üniversitesinde (ODÜ), Cumhuriyet yerleşkesindeki Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen İŞKUR Kampüste Programı'nda yaptığı konuşmada, doğduğu şehirde olmanın büyük bir mutluluğu içinde olduğunu söyledi. Türkiye 'nin geleceği ve umudu olan gençlerin, ülkenin geleceğini de şekillendireceğini belirten Selçuk, "Bu anlamda İŞKUR Kampüste Projemizle geleceği şekillendirirken sizlere bir nebze de olsun yön göstermek, yol göstermek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin ilerlemesi, kalkınmasının en temel yolu eğitimden geçiyor ve sizlerin daha yetenekli, daha yetkin, daha verimli işlerde çalışıp ve daha liyakat sahibi insanlar olarak yetişmenize bağlı olarak ülkemiz kalkınacak." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde hükümet olarak değerlerine, bayrağına, özgürlüğüne sahip çıkan cesur gençlerin potansiyeline her zaman inandıklarını, inanmaya da devam ettiklerini anlatan Selçuk, "Biliyoruz ki değerleriyle yetişen bir gençlik, ilmiyle yetişen, bilimle yetişen bir gençlik bizi daha güzel yarınlara taşıyacak. Biz siz gençlerle ilgili projelerimizi üretirken bunları sadece masa başında değil, sahaya inerek, sizleri dinleyerek de oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Selçuk, bakanlığın hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan birinin de gençlerin istihdamı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"İstihdam her anlamda önemli ama biz özellikle gençlerimizin istihdamını çok önemsiyoruz. Genç istihdamı, özellikle üniversite mezunu nitelikli gençlerimizin istihdamı üzerinde önemle durduğumuz konulardan biri. İŞKUR Kampüste etkinliğimizle de 81 ilimizde eğitimden iş hayatına geçişteki destekleyici, bilgilendirme ve tanıtma faaliyetlerini yapmayı hedefliyoruz. Bugün de burada Ordu'da, doğduğum yerde bu etkinliği gerçekleştirmenin çok büyük mutluluğu içerisindeyim. Siz gençlerimize İŞKUR kampüsü ile her alanda başarıya ulaşmanız için hedefe yönlendirmeyi ve attığınız her adımda destek olmayı amaçlıyoruz.""Verilere baktığımız zaman biz son 10 yılda gençlerin istihdam artışında OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer almaktayız. Söz konusu dönemde ülkemiz 582 bin genci istihdama katılmasını sağlarken, Avrupa 'da genç istidamı 4 milyon azaldı." diyen Selçuk, "Yine Avrupa Birliği ülkelerinde genç iş gücü 4,5 milyon azalırken, bizler genç iş gücü sayımızı bir milyon kişi arttırdık. Yine Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) verilerine göre Türkiye, yükseköğretim mezunu iş gücünü ve istihdamını da en yüksek oranda arttıran bir ülke. Tabi bu rakamlarda bize ne ifade ediyor? Nicelik olarak arttığımızı, kuvvetlendiğimizi ifade ediyor ama biz tabi diğer bir etabımızda nitelik olarak da sizleri daha yetkin kılabilmek." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın liderliğinde son 16 yılda istihdamı ve üretimi teşvik eden birçok program da hayata geçirdiklerini aktaran Selçuk, "Son 10 yılda 8 milyon kişiye yeni istihdam kapısı açıldı. Bildiğiniz gibi geçen ay Sayın Cumhurbaşkanımız, 'burası Türkiye, burada iş var' sloganımızla beraber işverenlerimizden 2,5 milyon istihdam hedefiyle bu istihdam seferberliğimize hız kesmeden devam ediyoruz. Burada inşallah bugün Ordu'daki işverenlerimizden de bu 2,5 milyon istihdam sözümüze bir söz alacağız, siz gençlerimize de iş isteyeceğiz." dedi.Bakanlıklarının 17 tane teşvik paketi ve programı olduğuna dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:"Geçen hafta yeni bir teşviğimiz ona eklendi ve işverenlerimiz nisan ayına kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretleri de devlet olarak biz ödeyeceğiz. Bu bizim ilave istihdam paketimizin önemli teşviklerinden bir tanesi olacak ve tabi ki gençlerimizin de bu istihdam teşvik paketlerinden yararlanması için uğraşıyoruz." Bakan Selçuk , öğrencilere iş hayatına ilişkin de tavsiyelerde bulunarak "İşbaşı eğitim programlarımıza müracaatınızı yaparak hem stajınızı yaparak, hem de günlük 58 lira gibi bir cep harçlığınızla deneyim sahibi olabiliyorsunuz. Yine 2017'de bu programa katılanların yüzde 92'si kalıcı istihdamda, yani geçici çözümler değil bizim işbaşı eğitim programlarımız. Gayet net sonuçlar aldığımız programlar, oldukça başarıla elde ediyoruz." dedi.Milli teknoloji hamlelerinin olduğuna işaret eden Selçuk, yerli milli tasarımlar gibi birçok alanda kendi stratejik ürünleri üretebilir ve hatta ihraç edilebilir duruma ulaşıldığını kaydetti.Programa, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız Ergün Taşcı ve Metin Gündoğdu , Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş , AK Parti Ordu Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Hilmi Güler , ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin , İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, akademisyenler, iş adamları ve öğrenciler katıldı.