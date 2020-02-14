Son 140 yılın en sıcak Ocak ayı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi bu yılın Ocak ayında, kayıt tutulmaya başlanan 1880'den bu yana en sıcak Ocak ayının yaşandığını açıkladı.Küresel ısınmanın iklim üzerindeki ciddi etkileri ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin son açıklamasıyla bir kez daha gözler önüne serildi.



ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi bu yılın Ocak ayında 2016 yılının Ocak ayındaki tarihi rekorun da kırıldığını ve kayıt tutulmaya başlanan 1880'den bu yana en sıcak Ocak ayının yaşandığını açıkladı.



Ocak'ta kara ve okyanus yüzeyi sıcaklığının, 20'nci yüzyıl Ocak aylarının ortalaması olan 12 derecenin 1,14 derece üstüne çıktığı belirtildi.



Avrupa Birliği iklim gözlem servisi de geçen hafta farklı verilere dayanan benzer bir sonuç ortaya koymuştu.



Rusya'nın pek çok bölgesinde, İskandinavya ve Kanada'nın doğusunda ise sıcaklıklar ortalamanın beş derece üstünde seyretti.



Yüksek sıcaklık buzulları eritti



Kuzey Kutbu'ndaki buzullar 1981-2010 ortalamasının yüzde 5,3, Güney Kutbu'ndaki buzullar ise ortalamanın yüzde 9,8 altına indi.



Uzmanlar sera gazı emisyonlarını gezegenin ısınmasının en önemli nedenleri arasında gösteriyor.



Birleşmiş Milletler, Paris Anlaşması'nda belirlenen küresel sıcaklık artışının sanayi devri öncesine kıyasla 1,5 derecenin altında tutulması hedefine ulaşılabilmesi için sera gazı emisyonlarının önümüzdeki on yıl içinde yılda yüzde 7,6 oranında azaltılması gerektiğini belirtmişti.



Alman Meteroloji Dairesi Almanya'da geçen ay 1981 yılından bu yana en sıcak beşinci Ocak ayının yaşandığını ve sıcaklığın, ortalamanın 3,5 derece üstüne çıktığını açıklamıştı.



AFP, dpa/ SSB, BK



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Kaynak: Deutsche Welle