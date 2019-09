"Son 17 yılda 4,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 17 yılda, 5,3 milyon hektar alanda çalışarak, 4,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında daha yeşil bir Türkiye ve mahkumların topluma entegrasyonu için iki yeni iş birliği protokolü imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Denetimli Serbestlik Kapsamındaki ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüleri kapsayan protokol kapsamında, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde bulunan ve kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımına hükmedilen yükümlüler, ağaçlandırma faaliyetlerine katılarak topluma yeniden kazandırılacak. Ayrıca, İşyurdu Kurumu çalışmalarının desteklenmesine yönelik imzalanacak diğer protokol ise iş yurtlarının etraflarının ağaçlandırılmasını, iş yurtlarında bulunan hükümlü ve tutuklular ile personelin tarım, hayvancılık, gıda güvenilirliği, hijyen ve sanitasyon, iş makinesi operatörlüğü, sondörlük, kuyuculuk alanlarında eğitilmesini kapsıyor.

"SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK, İŞİMİZ YOĞUN, HEDEFLERİMİZ ÇOK, FAKAT BÖYLE BÜYÜK SORUMLULUKLAR, PAYLAŞILDIKÇA ANLAM VE GÜÇ KAZANIYOR"

Konuşmasının başında, sabah saatlerinde Adana'nın Yüreğir ilçesinde Özel Harekat Polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıya dikkat çekerek yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluklarından ve öneminden bahsederek, "Biz; tarımın, hayvancılığın, ormanın, suyun, gıdanın ve buna bağlı olan her şeyin bakanı ve bakanlığıyız. Yani, ülkemizin can damarlarından, vatanımızın akciğerlerinden, insanımızın temel yaşam kaynaklarından sorumlu bir bakanlığız. Evet, sorumluluğumuz büyük, işimiz yoğun, hedeflerimiz çok, fakat böyle büyük sorumluluklar, paylaşıldıkça anlam ve güç kazanıyor. Şu bir hakikattir ki; bizim en büyük ortağımız, milletimizdir! Bizim en büyük ortağımız, milletimizin 'amasız ve ayrımsız' her bir ferdidir! Bugün de bizim olan bu yurdu, birlikte daha da güzelleştirmek için bir aradayız" diye konuştu.

"Yemyeşil Bir Türkiye'yi gönülden istiyorsak, gönüllü olmak zorundayız" diyen Bakan Pakdemirli, imzalanan iş birliği protokolü ile ülkemizin yeşillendirilmesi, ağaç sevgisinin arttırılması ve yeşil alanların genişletilmesi çalışmalarının, kamu iş birliği ile etkin olarak uygulanmasının sağlandığını belirtti.

"ORMANLARA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

Orman varlığını her geçen gün artırdıklarına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, yangınla mücadelede gelinen noktaya değinerek, "Yangınlar başta olmak üzere, her türlü tehlikelere karşı, ormanlarımıza sahip çıkıyoruz. Ormanlarımızın geliştirilmesi ve genişletilmesi konusunda durmaksızın çalışıyoruz. Şunun altını çiziyorum; Biz, dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerdeniz. Orman yangınlarına müdahalede 12 dakika ile birinci sıradayız! Bu rekor; ormana ve orman canlılarına olan sevgimizin rekorudur" şeklinde konuştu.

"SON 17 YILDA, 5,3 MİLYON HEKTAR ALANDA ÇALIŞARAK, 4,3 MİLYAR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK"

Son 17 yılda orman alanlarında yaşanan artışı rakamlarla belirten Bakan Pakdemirli, "Son 17 yılda, 5,3 milyon hektar alanda çalışarak, 4,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bu süre zarfında, orman alanlarımızın da 1,8 milyon hektar artmasını sağladık" dedi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet tarafından, ağaçlandırma, ormanların ıslahı ve erozyon kontrol çalışmalarına büyük önem verildiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile bugüne kadar 3 adet iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatarak, "Bunların içerisinde, Adalet Bakanlığı tarafından, kamu hizmeti kapsamında, ceza infazının uygulandığı çalışmalar içerisinde özellikle, fidan dikimi ve bakımı faaliyetlerinin, ön plana çıkan önemli bir faaliyet alanı olduğunu biliyorum. Bu kapsamda, Türkiye genelinde yapılan faaliyetler ile 2019 yılı Ağustos ayı itibarı ile 52 bin 47 yükümlü ile 5 bin 432 hektar alanda, 1 milyon 160 bin adet fidan dikimi, 2 milyon 466 bin adet fidanın bakımı gerçekleştirildi. Bugüne kadar yapılan ormancılık çalışmalarından, özellikle fidan dikiminin, yükümlüler üzerinde olumlu etkileri olduğunun bilgisini de alıyoruz! Çünkü biliyoruz ki, üreten insandan zarar gelmez. Çünkü görüyoruz ki, emek veren insan kötülük düşünmez. Çünkü inanıyoruz ki, çalışkan insan suça meyletmez" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI İLE "DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE İÇİN İŞBİRLİĞİ"

Adalet Bakanlığı ile imzalanan, "İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi Protokolü" ve "Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlüler ile Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılması" şeklindeki iki yeni protokolün detaylarını da anlatan Bakan Pakdemirli, "Bu iki yeni protokolle, Adalet Bakanlığı ile yapılacak iş birliği çalışmalarına, ormancılık faaliyetleri ile birlikte bakanlığımız; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının çalışma alanları da dahil edilerek, faaliyet alanı daha da genişletilmiştir. Adı geçen Genel Müdürlüklerimiz, kendi konularına göre, iş yurtlarındaki hükümlülere eğitim verecekler. Böylece hem hükümlülük süresi içerisinde bu kişilerin iş gücünden yararlanılacak, hem de bu kişilere öğretilecek işler neticesinde iş sahibi olmaları sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

"11 KASIM GÜNÜ SAAT 11.11'DE 81 İLDE 11 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ"

Konuşmasının sonunda ormanları artırmak ve korumak adına Tarım ve Orman Bakanlığı olarak büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Bakanlığımızca, 'Daha Yeşil Bir Türkiye İçin' sloganıyla 11 Kasım, saat 11.11'de, 81 ilde yapacağımız etkinlik ile 11 milyon fidanı, genç yaşlı el ele toprakla buluşturacağız" hatırlatmasında bulundu.

İmza töreninde konuşarak Adana'nın Yüreğir ilçesinde Özel Harekat Polis servis aracına gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan polis memuru ve sivillere acil şifalar dileyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuda titiz bir şekilde soruşturma başlatmıştır. Bu konuda ceza verilmesi gereken tüm faillerin tespiti ve gereken güvenlik güçlerimizle yapılacaktır" diye konuştu.

"ESAS ÖNEMLİ OLAN CEZAEVİNE GİREN KİŞİNİN ISLAH OLARAK VE TOPLUMSAL HAYATA ÇIKTIKTAN SONRA ENTEGRE OLABİLMESİNİ SAĞLAMAKTIR"

İşyurtlarının tutuklu ve yükümlülerin tekrardan topluma kazandırılmak için infaz hizmeti yürüten bir kurum olduğunu anlatan Bakan Gül, "Esas önemli olan cezaevine giren kişinin ıslah olarak ve toplumsal hayata çıktıktan sonra entegre olabilmesini sağlamaktır. Bunu yapabiliyorsak, infaz sistemi gerçek manasıyla hayata geçmiş demektir. Bu çerçevede, tutuklu ve yükümlülere yönelik meslek edindirme faaliyetlerini son zamanlarda daha da yoğunlaştırdık. Birçok bakanlık ve kurumlarla iş birliği çalışmalarımızı önemli bir hale getirdik. Burada mesleki eğitimlerin verilmesi, çıraklık, kalfalık, ustalık gibi birçok belgenin verilmesi ve meslek öğretilmesi hususunda çok önemli mesafeler kat ettik" dedi.

İmzalanan protokolle tarım ve hayvancılık sektöründe meslek sahibi olunması ve Tarım ve Orman Bakanlığının tecrübeleriyle iş yurtlarında önemli bir eğitimin hayata geçmesini amaçladıklarını aktaran Bakan Gül, hem tutuklu ve yükümlülere hem de Türkiye'deki bu sektörlere yönelik çok önemli bir katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

"CEZAEVLERİNDE 180'DEN FAZLA MESLEK, TUTUKLU VE YÜKÜMLÜLERE ÖĞRETİLMEKTEDİR"

306 İşyurdu bünyesinde atölye ve tesislerde 180'den fazla meslek alanına ait iş kolunda mesleki eğitim verildiğini bildiren Bakan Gül, "Cezaevlerinde 180'den fazla meslek, tutuklu ve yükümlülere öğretilmektedir. Bir bakanlıkta veya Türkiye'de insan kaynağı itibarıyla ihtiyaç duyulan bir alan olduğunda hemen işyurtlarıyla ve bizimle irtibata geçmekte, o konu üzerinde hemen eğitim verilerek cezaevinden çıkan kişi çocuklarına ekmek götürecek mesleği cezaevinde öğrenmektedir" ifadelerini kullandı.

"İŞYURTLARI KURUMU ÇALIŞMALARIYLA ÖRNEK BİR MODEL SERGİLEMEKTEDİR"

İşyurtları Kurumu tarafından 60 bin hükümlüye meslek eğitimi verildiğini ve İşyurtları Kurumunun Türkiye'nin en büyük eğitim yapan kurumları arasında yer aldığını anımsatan Bakan Gül, "İşyurtları Kurumu çalışmalarıyla örnek bir model sergilemektedir. Halıdan bastona, tarım ürünlerine varıncaya kadar, organik tarıma, seracılığa kadar atıl duran hazine arazilerinin de işletilmesi, tarıma ve ülke ekonomisine kazandırılması anlamında hem de meslek öğrenmesi anlamında sektöre önemli katkıda bulunmaktadır" diye konuştu.

Bu yaz gerçekleşen orman yangınlarını hatırlatan Bakan Gül, "Yanan yerlerin tekrar ağaçlandırılması hususunda da tüm hükümlülerimizle, personelimizle birlikte ağaçlandırmaya destek olacağız ve erozyon kontrolü çalışmalarına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde 244 adalet ormanı oluşturulduğunu anımsatan Bakan Gül, "Bunların daha da ağaçlandırılması hususunda imzalanacak ikinci protokolle bunu hayat geçireceğiz ve en az 500 bin fidanı dikmeyi amaçlıyoruz ve 11 milyon fidan dikim seferberliğine desteğimiz tamdır. Bu protokolle adliyeye gelen herkes, ister davalı, ister davacı, ister avukat, ister sanık, ister şüpheli olsun adliyenin kapısında giren herkese fidanı vereceğiz ve bu fidanın dikilmesine de personelimizle birlikte ağaçlandırmaya da katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, protokol imzalanarak fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

