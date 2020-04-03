Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 425'e çıktı"

Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 425'ye yükseldiğini açıkladı.

03.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:50
Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 425'ye yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin hayatını kaybettiği toplam vefat sayısının 425 olduğu açıklandı. Açıklamada, bugünkü test sayısının 16 bin 160, vaka sayısı ise 2 bin 786 olduğu belirtildi. Toplam test sayısının 141 bin 716, toplam vaka sayısının 20 bin 921, yoğun bakım hasta sayısının bin 251, entübe hasta sayısının 867, iyileşen hasta sayısının 484 olduğu kaydedildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 425'e çıktı' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor
İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Türkiye’de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
’Beni darp ettiler’ diyen Seren’in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haberler
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:22: Koca: "(Hayatını kaybeden sağlık çalışanları) Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar" - Haber 20:22: flash - Haber 20:22: flash - Haber 20:21: flash - Haber 20:21: flash - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz. - Haber 19:53: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor - Haber 19:46: Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber