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Son 24 Saatte Gerçekleşen Corona Virüs Vaka Sayıları

Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Corona virüsü tablosunun verilerine göre; son 24 saat içinde 76 vaka hayatını kaybetti, bu sayıyla birlikte toplam ölen kişi sayısı 501'e yükseldi.

05.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:51
Son 24 Saatte Gerçekleşen Corona Virüs Vaka Sayıları
Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Corona virüsü tablosunun verilerine göre; son 24 saat içinde 76 vaka hayatını kaybetti, bu sayıyla birlikte toplam ölen kişi sayısı 501'e yükseldi. 302 vaka iyileşme gösterdi, bu sayıyla birlikte toplam taburcu sayısı 786'ya yükseldi. ve gerçekleştirilen 19 bin 664 testin 3 bin 13 tanesi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı ise 23 bin 934'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaşmış olduğu Türkiye Günlük Corona Virüsü tablosuna göre yoğun bakımda bulunan toplam hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı ise 909'a ulaştı.

Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18'i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786'ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/HHC6gg5NRn
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2020

İyileşen Vaka Sayısı 24 Saatte 484'den 786'ya Ulaştı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gerçekleştirilen toplam 161 bin 380 testin, %13'e yakın bir kısmının son 24 saat içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti. Bununla birlikte özellikle iyileşen vaka sayısına dikkat çeken Koca, son 24 saatte 302 vakanın taburcu edildiğini paylaştı. Corona virüsünün temas yoluyla yayıldığını hatırlatan Sağlık Bakanı, bütün halkı gerekli önlemleri almaları konusunda bir kere daha uyardı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Teknoloji
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