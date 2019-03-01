Son 4 Maçta Fenerbahçe'ye Kaybetmedi

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 4 maçın tamamını kazandı ve 1 de kupa sevinci yaşadı. Buruk, Fener'e karşı toplamda ise 9 kez karşılaştı ve 4'er galibiyet ve mağlubiyet aldı. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, yarın Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan sarı-lacivertliler ile ligin ikinci yarısının flaş ekibi Rize kozlarını paylaşacak. Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Okan Buruk ile başarılı performans göstererek düşme hattından uzaklaştı. Buruk'un takımları Fenerbahçe'ye karşı son maçlarda üstün.5 TAKIMLA FENERBAHÇE KARŞI OYNADIOkan Buruk, Fener'e karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdığı dönemlerde rakip oldu. Toplam 9 kez sarı-lacivertliler ile karşılaşan genç teknik adam, sahadan 4 kez galip ayrıldı, 4 kez de mağlup oldu. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye karşı son 4 maçtan da galip ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri, 1 de rakibinin elinden Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı. Okan Buruk'un teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlar şöyle: Elazığspor: 1 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig) Fenerbahçe: 1 - Gaziantepspor: 0 (Süper Lig) Gaziantepspor: 0 - Fenerbahçe: 5 (Süper Lig) Fenerbahçe: 2 - Sivasspor: 1 (Süper Lig) Fenerbahçe: 3 - Akhisarspor: 1 (Süper Lig) Akhisarspor: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Kupası) Akhisarspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig) Fenerbahçe: 2 - Akhisarspor: 3 (Süper Lig) Çaykur Rizespor: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)(Oğuzhan Ort/İHA)