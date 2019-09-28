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Son 5 derbi berabere bitti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son oynanan 5 derbi berabere sonuçlandı.

28.09.2019 22:14Son 5 derbi berabere bitti
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son oynanan 5 derbi berabere sonuçlandı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. İki takım arasında son yıllarda oynanan derbilerde olduğu gibi sonuç değişmedi. Bu karşılaşma ile birlikte iki takım arasında oynanan son 5 derbi berabere sona erdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 maç şöyle:

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

14.04.2019 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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