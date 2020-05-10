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Son 5 gündür yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son 5 gündür pozitif vakaya rastlanmadığını bildirdi.

10.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:00
Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son 5 gündür pozitif vakaya rastlanmadığını bildirdi.
Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kovid-19 sürecinin belli bir aşamaya geldiğini söyledi.
Karabük'te son 5 gündür pozitif vakaya rastlamadıklarını belirten Gürel, Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirtti.
Gürel, tedavileri devam eden kişilerin taburcu edildikten sonra belli bir aşamaya daha gelineceğini anlatarak, "Ancak tehlike geçmiş değil. Bütün dünyada koronavirüsün bitmesi gerekir. Bunun için son günlerde tedbirleri artırdık. Özellikle bayram dolayısıyla anne ve babalarının ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımıza biraz daha 'Gelmeyin.' dedik. İnşallah Kurban Bayramı'nda daha rahat bir bayram kutlarız. İnşallah kötü ortam oluşmaması için diğer illerdeki vatandaşlarımız gelmezse bizleri ve sevdiklerini mutlu ederler." diye konuştu. Son 5 gündür yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Karabük, Güncel, Haber

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