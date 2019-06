Son 5 yılda denizden 2 bin 913 metreküp çöp çıktı

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın Mersin sahillerinde yaptığı temizlik çalışmaları, insanların duyarsızlığını gözler önüne serdi. Deniz süpürgesi ile gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, denizden son 5 yılda 2 bin 913 metreküp, 2019'un son 5 ayında ise 150 metreküp çöp topladı. Gemi denetimlerinde de 5 ayda iki gemiye, 5 yılda 159 gemiye para cezası kesildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, denizlerin temizliği için 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Hem havadan hem de denizden çalışma yürüten ekipler, bir yandan denizdeki atıkları toplarken bir yandan da denizleri kirletenlere anında müdahale ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, deniz süpürgesi, bir hızlı bot ve deniz denetim teknesiyle günlük denetimler ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ayrıca belediyeye ait helikopter ile de sık sık hava denetimine çıkan ekipler, denizi kirleten tekneleri ve gemileri havadan tespit ederek idari para cezası uyguluyor."SORUMLULUĞUMUZU EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ekiplerin çalışmalarını karadan ve denizden denetleyerek, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Halisdemir ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin deniz denetim teknesiyle sahilde bir tur atan Başkan Seçer, denetimlerinin ardından İHA muhabirine açıklama yaptı. Mersin'in, 321 kilometre sahil şeridine sahip bir kıyı şehri olduğunu belirten Seçer, bir sahil kenti için son derece uzun bir mesafe olan sahil şeridinin de belediyeye getirdiği bir takım sorumlulukları olduğunu, bu sorumluluğu kendi yetki alanlarında en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını vurguladı. Çevre kirliliğinin günümüzde çok önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Seçer, denizle ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Hem deniz hem çevre bilincinin gelişmesi ve bir farkındalık oluşturmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Seçer, özellikle orta öğretim öğrencilerine yönelik eğitimler ve etkinliklerle bu bilincin gelişmesine katkı sunduklarını dile getirdi. Seçer, bunu çok önemsediğini ve önümüzdeki süreçte bu çalışmaları daha da artırarak devam ettirme kararlılığında olduğunun altını çizdi."GEMİLERE YÖNELİK SIKI DENETİM YAPIYORUZ" Bir liman kenti olan Mersin'e dünyanın her yerinden gemiler geldiğini ve bu gemilerin de denizde bir takım olumsuzlara yol açtıklarını aktaran Seçer, "Buraya dünyanın her yerinden gemiler geliyor ve açıkta demirleyerek, limana yanaşmak için sırasını bekliyor. Bu gemilerin oluşturduğu bir takım olumsuzluklar var. Bunları önlemek için çalışmalarımız var. Bu gemilere yönelik sıkı bir denetim yapıyoruz. Ayrıca bu gemilerin atıklarını alıyoruz, atıklarını denize deşarj etmemeleri için her türlü tedbiri de alıyoruz. Sürekli denetim ve uyarı yapıyoruz" dedi. Deniz yüzeyindeki katı atıkların temizlenmesine özen gösterdiklerini kaydeden Seçer, bu çerçevede deniz süpürgesi ile ekiplerin denizde sürekli temizlik yaptıklarını söyledi. Seçer, "Özellikle Erdemli ve Silifke gibi tatil bölgesi olan batı ilçelerimizde ekipman takviyesi yaparak, bu çalışmaları daha da etkin hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu."DENİZDEN SON 5 YILDA 2 BİN 913 METREKÜP, 5 AYDA 150 METREKÜP ÇÖP TOPLANDI" Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin son 5 yılda ve bu yılın ilk 5 ayında denizde gerçekleştirdiklerini çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, "Büyükşehir Belediyesi, deniz yüzeyinde yaptığımız çalışmalarda 2014'ten bu yana yaklaşık olarak 2 bin 913 metreküp çöp toplama gerçekleştirmiş. 2019'un son 5 ayında ise yaklaşık 150 metreküp çöp toplandı. Diğer taraftan, gemilere yönelik çalışmalarda 2014'ten bu yana bin 74 denetim yapılmış ve 159 gemiye ceza kesilmiş. Bu yılın ilk 5 ayında ise 68 denetimde 2 gemiye ceza kesilmiş. Bu yıl bir düşüş söz konusu. Bunun temel nedeni; gemilerin denizlere verdiği istenmeyen atıkların cezası son derece ağır. Bu tabi ki bir caydırıcı özellik" ifadelerini kullandı. Mikro plastiklerin de Mersin için önemli bir sorun olduğuna işaret eden Seçer, bunlar çok küçük parçacıklar olduğu için aletlerle toplama şansları olmadığını belirterek, "Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız bazı projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Kısa süre sonra bu sorunu ortadan kaldıracak neticeler alacağız" şeklinde konuştu.