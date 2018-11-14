Son 7 Yılda 55 Bin Suriyeliye Vatandaşlık Verildi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, kamuoyunda Suriyelilerle ilgili olarak çıkan iddialarla ilgili olarak TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Atay, 'Vatandaşlık kazanan 55 bin Suriyelinin içerisinde 20 binden fazla çocuk var' ifadelerini kullandı.

İDDİALARI YALANLADI

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, sosyal medyada, televizyonlarda, gazetelerde Suriyelilerle ilgili asılsız haberler çıktığını belirterek 3,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verileceği iddialarını yalanladı.

SURİYELİLER GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDE

'Beş yıl kaldıktan sonra Suriyeliler vatandaş olacak' söylemlerinin Suriyelilerin geçici koruma statüsünde bulunması dolayısıyla doğru olmadığını belirten AK Partili Atay, Suriyelilerin tüm yabancılara tanınan istisnai yolla vatandaşlık alabileceklerini söyledi.

"SON 7 YILDA 55 BİN SURİYELİYE VATANDAŞLIK VERİLDİ"

Son 7 yılda 55 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı verildiğini ifade eden Atay, "55 bin Suriyelinin içerisinde yaklaşık olarak 10 bini Türk anne veya babadan olduğu için veya evlenme yoluyla vatandaşlık kazandı. 55 binin içerisinde 20 binden fazla çocuk var. Babaya verildiği zaman çocuğa da veriliyor. Bu anlamda şu ana vatandaş olan Suriyelilerin sayısı yüzde 1 civarında ve kesinlikle bu söylenen bilgiler şehir efsanesi olmaktan öte geçmiyor" diye konuştu.