12 Mart 2019, 10:20
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Son 9 Hafta Öncesi Fenerbahçe'de Sözleşme Krizi Çıktı

Fenerbahçe'de 6 futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi, sezonun son haftalarına girilirken yönetimi tedirgin ediyor.

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek oyuncuların fazla olması takımı olumsuz etkiliyor. Skrtel, Neustadter, İsmail, Şener ve Volkan Demirel'in yanı sıra kiralık olarak forma giyen Ayew ile yollar ayrılacak.

Yönetim, Skrtel ile sözleşme yenilemek için masaya oturdu ancak tecrübeli stoperle anlaşma sağlayamadı. Diğer oyuncularla ise bir görüşme gerçekleştirilmedi. Bu da futbolcuların performanslarını olumsuz etkiliyor. Motivasyonları düşen futbolcular, antrenmanda ve oynadıkları maçlarda tam konsantrasyonla mücadele etmiyorlar. Kalan kritik haftalar öncesi, motivasyon düşüklüğü yaşanması ise yönetimi ve teknik heyeti endişelendiriyor.

KULÜP İÇİN HAYATİ 9 HAFTA VAR

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Fenerbahçe için kalan 9 hafta sıkıntılı geçecek. Geçen 25 haftada 28 puanla ateş hattında bulunan sarı-lacivertliler için kalan 9 hafta final niteliğinde olacak. Geçtiğimiz sezonlarda şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe, bu sezon ise kalan 9 hafta içerisinde kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü, Kasımpaşa, Akhisarspor ve Erzurumspor gibi takımlarla oynayacak.

Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de kalan 9 haftadaki rakipleri şöyle;

  • Sivasspor,
  • Ankaragücü (D)
  • Galatasaray
  • Alanyaspor (D)
  • Trabzonspor
  • Kasımpaşa (D)
  • Akhisarspor
  • Erzurumspor (D)
  • Antalyaspor
Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (7)
GS 1905: Neymis futbolcuların motivasyonu düsüyomus, :) varmıydı ki
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FENERLİ: Anladımki Aykut kocaman fener düşmanıdır her takıma yatıyor fener ASLAN kesiliyor
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AHO AGA: aykuta yapılan haksızlığın bedelini, ligden düşerek ödeyecek bu takım
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TARAFINI SEÇ: 9 hafta kala sözleşme yüzünden motive olamıyorlarmış bırakın bu işleri daha önce dertleri neymişte ligte kalmaya çalışıyorlar hepsini yollasınlar boş oyuncu hepsi
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THETURK : Bu kadroyu korumaları lazım 2. Ligte ilk 3 e oynar bu kadro ..
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