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Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları

Yeni kurulan Gelecek Partisi'nin ardından Türkiye'de siyasetin nabzı yükselmeye devam ediyor. Ali Babacan'ın da yakında kuracağı parti ile siyaset arenasında yarış iyice kızışacak. Hal böyle iken yeni bir anket sonucu daha geldi. Bu anketin sonuçlarına göre Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti yüzde 42.97'lik oy oranı ile birinci parti oldu.

16.12.2019 21:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:43

Public Status Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yeni bir anket yapıldı. 13-15 tarihleri arasında 25 ilde, 4150 kişi ile yapılan ankette katılımcılara "Bugün bir Genel Seçimi olsa oyunuz hangi partiden yana olurdu" ve "Bugün bir Cumhurbaşkanlığı Seçimi olsa oyunuz hangi adaydan yana olurdu" soruları soruldu.

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ AÇIK ARA ÖNDE

Gerçekleştirilen anketin ilk aşamasında "Bugün bir Milletvekili Genel Seçimi olsa oyunuz hangi partiden yana olurdu" sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 42.97'si AK Parti derken, 24.93'ü CHP, 12.01'i MHP, 10.03'ü HDP, 7.68'i İYİ Parti dedi. Diğer partilerin oy oranı ise yüzde 2,38. Bu sonuca göre AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı 54.98 oy oranını yakalarken, Millet İttifakı ise HDP'de dahil edildiğinde 42.64 oy oranında kalıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ERDOĞAN FARK ATIYOR

Anketin ikinci aşamasında katılımcılara Cumhurbaşkanlığı seçimi soruldu. Ortaya çıkan sonuçlarda mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farkı iyice açtığı görülüyor.

Erdoğan yüzde 52.98'le birinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 27.34'le ikinci, Selahattin Demirtaş yüzde 8.50'yle üçüncü, Meral Akşener yüzde 6.84'le dördüncü, Muharrem İnce yüzde 1.24'le beşinci, Temel Karamollaoğlu yüzde 1.06'yla altıncı, Ali Babacan yüzde 0.89'la yedinci, Abdullah Gül yüzde 0.30'la sekizinci, Ahmet Davutoğlu yüzde 0.20'yle dokuzuncu oldu.

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Tükiye'de siyasetin nabzı yükseliyor! İşte son anket sonuçları

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