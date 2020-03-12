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Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla

Dün DEVA Partisi'nin tanıtımını yapan Ali Babacan'ın olası bir seçimde alacağı oy Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'ndan daha fazla çıktı. Ankette Babacan'ın oyu yüzde 3,4 çıkarken Davutoğlu ise yüzde 2'de kaldı.

12.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:16

Siyaset arenasına yeni giren partilerden DEVA Partisi anketlerde Gelecek Partisi'ni geçti. Babacan'ın oyu yüzde 3,4 çıkarken Davutoğlu ise yüzde 2'de kaldı.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP arasında geçen seçim yarışına Gelecek Partisi ve DEVA Partisi de eklendi. Şimdi herkes önümüzdeki seçimde yeni partilerin yüzde kaç oy alacağını merak ederken anket şirketleri yaptıkları araştırmalarla bu merakı gidermeye ve nabzı ölçmeye çalışıyor.

BABACAN, DAVUTOĞLU'NU GEÇTİ

ADA Araştırma'nın 2-6 Mart arasında bin 366 kişiyle yaptığı ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlarda Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi yüzde 3,4 oy alırken Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ise yüzde 2 oy alması öngörülüyor.

PARTİLER VE ALDIKLARI OY ORANLARI

AK Parti %38,3

CHP %22,6

MHP %11,2

İYİ Parti %10,5

HDP %%9,7

DEVA Partisi %3,4

GP %2

Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Etiketler : Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, AK Parti, Politika, Güncel

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