Son Ankette Adana'da Dikkat Çeken Sonuç

Siyasal ve Sosyal Araştırma Servisi (SAROS), dün 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin olarak Adana'da yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Buna göre CHP'li Zeydan Karalar yüzde 57,6, MHP'li Hüseyin Sözlü ise yüzde 41,5 oranında oy alıyor.

31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime kısa bir süre kala anket şirketleri, araştırmalarının sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor.

16 PUANLIK FARK

Saros Danışmanlık, Mart ayı içerisinde bin 208 seçmenle yüz yüze görüşerek bir anket yaptı.

Anketin sonucu şöyle:

CHP'li Zeydan Karalar: Yüzde 57,6

Zeydan Karalar

MHP'li Hüseyin Sözlü: Yüzde 41,5

Hüseyin Sözlü

Diğer: Yüzde 17

Kararsız: Yüzde 11,6

Araştırmanın hata payının yüzde 3 (+/-) olduğu açıklandı.