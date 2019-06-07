Son ankette Binali Yıldırım öne geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğinin açıklamasının ardından anket şirketleri, kimin kazanacağına dair yeniden halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Son yapılan ankete göre AK Parti Adayı Binali Yıldırım 0,3 puanla CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçti.

İstanbul seçimleri için şu ana kadar bazı anket firmaları yaptıkları araştırmaları yayımladı ya da bu araştırma sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. ORC araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 47 ileCHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 0,3 puan önünde olduğunu ortaya koydu.

Kararsızlar yüzde 5,5, diğerleri ise yüzde 0,8 puanda kaldı.

"31 Mart Yerel Seçimlerinde Ekrem imamaoğluna oy verdim, tercihimde değişiklik yok" yok diyenlerin sayısı yüzde 96,7 olurken,yüzde 3,3 kararsız olduğunu söyledi.

Aynı soruya Binali Yıldırım için şöyle cevap verildi: Yüzde 97,4 kararım değişmömedi derken, yüzde 2,6 kararsız olduklarını ifade etti.

Optimar Araştırma Şirketi'nin İstanbul anketine göre ise Ekrem İmamoğlu seçimi 4 puan önde götüryor. MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi'nin anketine göre ise İmamoğlu yarışta 2 puan önde.