Son Ankette Mansur Yavaş 10 Puan Önde Çıktı

Pollmark Araştırma şirketi, Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. 19 Şubat'ta tamamlanan çalışmanın sonuçlarına göre Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'nin en az 10 puan önünde.

Araştırma şirketleri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Pollmark Araştırma şirketi, 5 bin kişiyle Ankara için yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

YAVAŞ, YÜZDE 42,1 OY ALDI

Pollmark'ın, 10-16 Şubat 2019 tarihlerinde, 5 bin 40 kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre Mansur Yavaş yüzde 42,1 oranında oy aldı. Pollmark'ın anketine göre, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 32'de kaldı.

"YAVAŞ HAKKINDA NASIL BİR KANAATE SAHİPSİNİZ?"

Ankete katılanlara sorulan, "Mansur Yavaş ile ilgili nasıl bir kanaate sahipsiniz?" sorusuna yüzde 54,9 olumlu, yüzde 28,1 olumsuz yönünde cevap verirken, yüzde 17'lik kesim kararsız kaldı."

"CUMHUR İTTİFAKINI NASIL KARŞILIYORSUNUZ?"

"AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı yapmasını nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna ise, yüzde 46 oranında olumsuz, yüzde 38,9 olumlu cevabını verdi.