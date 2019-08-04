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Son Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da rafting yaptı

Son Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da rafting yaptıERZİNCAN - Son Başbakan, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı.

04.08.2019 10:27
Son Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da rafting yaptı
Son Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da rafting yaptı
ERZİNCAN - Son Başbakan, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı.
Hafta sonunu memleketi Erzincan'da geçiren Binali Yıldırım, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Karasu Nehrinde rafting yaptı.
Geceyi baba ocağı Kayı Köyünde geçiren Yıldırım, biri dizi gezi programlarının ardından rafting için Beytahtı Köprüsü mevkiine geldi. Burada çok sayıda rafting sporcusuyla bir araya gelen Yıldırım, daha sonra bota binerek Karasu Nehrinde rafting yaptı.
Yıldırım, "Rafting heyecan verici. Herkese tavsiye ederim. Fıratın, Karasuyun bu sularında hayatın en heyecanlı anlarını yaşamak mümkün." dedi.

Binali Yıldırım, Erzincan, Genel

Kaynak: İHA

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