Son Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

Kaynak: AA

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde son belediye meclis oturumu yapıldı.Gündem maddeleri bulunmayan meclis oturumunda Belediye Başkanı Ferda Polat 2014 yerel seçimleri sonucunda meclise giren ve bu zamana kadar görev yapan meclis üyelerine çalışmalarından ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.Şereflikoçhisar Belediyesinin mart ayı olağan meclis oturumunun son oturumunun gerçekleştirildiği meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ferda Polat, "Artık 5 yılın sonuna geldik, bundan sonra görevi bizden devralacak arkadaşlarıma, inşallah bizler gibi ilçemize hayırlı hizmetler nasip olsun. Göreve geldiğimizde borçlu bir belediyemiz vardı şu anda Şereflikoçhisar Belediyesi'nin ne devletine, ne de milletine 1 lira borcu yok." dedi.Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına konuşan meclis üyesi Kemal Sezginer görev süresi boyunca meclise sunduğu, meclis toplantılarının 5 gün sürmesi önerisinin yeni dönemde göreve gelecekler tarafından uygulanmasını temenni ederek, "Meclis üyesi arkadaşlarımın her konuda araştırmacı olması gerekiyor, 1 ay topluyoruz bir günde bu konuları dile getiriyoruz. Bu meclisin ayda 5 gün toplanması şart, önergeler hazırlanıyor, buraya geliyor en uzun oturum saati yarım saat, bir ilçenin bir aylık problemi yarım saatte çözülemez." dedi.AK Parti grubu adına konuşan meclis üyesi Cafer Tayyar Altuğ da yaptığı konuşmasında kırmadan, dökmeden anlayış içerisinde 5 yılın tamamlandığını ifade etti.Belediye Başkanı Ferda Polat 5 yıl süre ile görev yaptığı tüm belediye meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi.