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Son bir ayda 510 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisinde yaptığı 12 operasyonda 510 kilo uyuşturucu madde, 610 uyuşturucu hap ve hassas teraziler ele geçirildi.

08.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:38 Son bir ayda 510 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisinde yaptığı 12 operasyonda 510 kilo uyuşturucu madde, 610 uyuşturucu hap ve hassas teraziler ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 30 kişi tutuklandı. Öte yandan şebeke liderinin de aralarında bulunduğu 7 kişi ise bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına alınırken, operasyonlar polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.  

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İran ve Afganistan'dan getirilen uyuşturucu maddeleri Avrupa ülkelerine yollamak isteyen ve Balkan ülkelerinden gelen uyuşturucu maddelerin de  yurtiçinde dağıtımını yapan bir şebekeyi tespit etti. Ekipler teknik ve fiziki çalışmalarla şüphelileri takip altına aldı. Polisin yaptığı incelemelerde şüphelilerin TIR ile uyuşturucu sevkiyatını yaptığını belirledi. Polis ekipleri Bahçelievler, Küçükçekmece, Fatih, Güngören, Başakşehir, Arnavutköy, Pendik'te bulunan evlerle Çatalca ve Ataşehir'de bulunan TIR garajlarına farklı tarihlerde baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 210 kilo skunk, 300 kilo eroin, 625 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

TIR GARAJINA GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Öte yandan Polisin TIR garajlarında yaptığı operasyon polis kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde evlere yapılan baskınlar, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle garajda yapılan operasyon yer alıyor. Garaja gelen ekiplerin uyuşturucu maddelerin yere gömülmüş olduğunu belirlemesi üzerine garajda bulunan bazı yerleri kazarak paketlenmiş halde uyuşturucu maddeleri ve yer altına saklanmış bidonlar içindeki uyuşturucu maddeleri bulması yer alıyor. 

ŞEBEKE LİDERİ BU SABAH YAKALANDI

Operasyonlarda gözaltına alınan 30 kişi çıkartıldığı mahkemeler tarafından tutuklandı. Öte yandan aynı şebekeye yönelik sabah saatlerinde yapılan yeni bir operasyonda ise şebeke lideri olduğu iddia edilen şüphelinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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