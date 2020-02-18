Son bir haftada 3 bin 751 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son bir haftada 58 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 751 şüpheli gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda, 129 kilogram esrar, 185 kilogram eroin, 1 kilogram skunk, 45 kilogram metamfetamin, 93 kilogram bonzai ve 1 milyon 180 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen 33 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 162 bin 34 liraya el konuldu, 58 ilde 3 bin 751 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA