Son bir haftada 3 bin 751 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son bir haftada 58 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 751 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda, 129 kilogram esrar, 185 kilogram eroin, 1 kilogram skunk, 45 kilogram metamfetamin, 93 kilogram bonzai ve 1 milyon 180 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aramalarda ele geçirilen 33 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 162 bin 34 liraya el konuldu, 58 ilde 3 bin 751 şüpheli yakalandı.
, Güncel Kaynak: AA