Son çömlekçi ustası mesleği gençlere öğretiyor

Son çömlekçi ustası mesleği gençlere öğretiyorBALIKESİR - Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde 25 yıl önce son ustanın yaşlanması ile unutulan toprak sanatı, belediyenin desteğiyle canlandırılıyor. Projeye Avrupa Birliği ve Avustralya Büyükelçiliği de destek veriyor. Çömlek ustası Yalçın Akkayalı mesleği gençlere öğretirken, atölyeyi ziyaret eden Belediye Başkanı Ekrem Yavaş 'a önlük giydirerek, çömlek yapmasını öğretti. Akkayalı, "Bizim çömlekçilik mesleğiyle ilgili geçmişimiz üç kuşak öncesine kadar gidiyor. İlk dedem Konya Sille'den göçerek Sındırgı'ya gelmiş. Sındırgı'da Simav Çayının yıkamış olduğu topraklar bu sanat için çok uygun. O zaman mezarlığın yanında eskiden Sındırgı'nın çıkışı olan yol üzerindeki bardakhanelerde işe başlıyor. Çevre illerden, ilçelerden öküz arabaları, kamyonlar gelirdi ürün almak için. Tabii dedem bana bu sanatı öğretti, kendimi bilmiyordum, tahminen 4-5 yaşlarındaydım ilk başladığımda. 30 sene olmuştur bırakalı. Sonra Bilge Seramik ve Sanat diye bir proje oluşturulmuş. Gençler buldu beni, anlattılar, sordular. Atölyeye gelince gözlerim yaşardı. Eski hatıralarım canlandı. Bir aydır heyecanla, her sabah atölyeye çalışmaya geliyorum, bu sanatı öğretiyorum. 82 yaşındayım. Bu sanata başlayalı 75 yıl oldu, ama kimseye öğretemedim. Çünkü ilgi yoktu. İlk defa bu projeyle gençlere ve kadınlara bu sanatı öğretiyorum. Bu da benim ilmimin zekatı gibi oluyor. Üretmek ve öğretmek çok zevkli. Eskiden böyle cam veya plastik kaplar fazla kullanılmıyordu. İnsanlar salçasını, turşusunu, peynirini, zeytinini, hatta zahirelerini toprak kaplarda muhafaza etmek zorundaydı. Dolayısıyla, o zamanlar çömlekçilik mesleği revaçtaydı. Sonraları bu plastik işi çıkınca mesleğimiz de yavaş yavaş demode olmaya başladı ve unutulup gitti" şeklinde konuştu."Ürettiğimiz bu ürünler günü geldiğinde müzelerde sergilenecek"Çömlek ustası Yalçın Akkayalı, atölyelerde üretilen bu ürünlerin zamanı gelince müzelerde sergileneceğini söyledi. Akkayalı, "Şimdi bu gençlerin yapmış olduğu proje ile sanatçı gençler ile beraber çok güzel ürünler üretiyoruz. Benim ürettiğim ürünleri öyle güzel işliyorlar ki, aynı müzelerdeki antik toprak kaplar gibi oluyor. Baktıkça çok zevk alıyorum. Benim eskiden ürettiğim ürünler kaba geliyor gözüme, çoğu da kaybolup gitti şu an. Ama bu ürünler koleksiyon olarak geleceğe aktarılacak, belki müzelerde sergilenecek. Yurtdışından bile talep oldu, ben bu işin bu kadar gideceğini hayal bile edemezdim. Allah razı olsun gençlerimizden, bu atölyeyi tahsis eden belediyemizden. Çok güzel bir proje kurmuşlar. Gençlere destek veren ve bu uğurda mücadelesine tanık olduğumuz belediye başkanı Ekrem Yavaş'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Yavaş, "Sındırgı birçok kültür sanatın doğal şehri"25 yıl sonra toprakla buluşmanın mutluluğunu yaşayan Yalçın ustayı ve atölyeyi ziyaret eden Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı turizmle kalkınıyor. Aslında birçok kültürü ve sanatı barındıran bir doğal şehir burası. Maalesef insanlar hazıra ve yapaya alışınca, bazı sanatlar da unutuldu. Gençlerimiz bize geldiler, bizler de desteğimizi esirgemedik. Burada hem unutulmaya yüz tutmuş seramik sanatı canlandı, hem de gelen ziyaretçilerde yapılışını yakından görüp, üretilen ürünleri satın alma fırsatı buldu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.