16.06.2019 20:28
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Son dakika! Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

Son dakika! Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları TYT, AYT ve YDT'nin soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. İşte, ÖSYM YKS cevap anahtarı sorgulama ekranı...

Soru kitapçıklarına ve cevap anahtarına buradan ulaşabilirsiniz.

YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

Evet. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir.

Son dakika! Üniversite sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı
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