Son Dakika | Çeşme'deki Ilıca Plajı'nda "sosyal mesafe locası" oluşturuldu

Son dakika gelişmesine göre Çeşme'nin ünlü plajı Ilıca'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 metrekarelik sosyal mesafe locaları oluşturuldu.

30.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:51
Çeşme'nin ünlü plajı Ilıca'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 metrekarelik sosyal mesafe locaları oluşturuldu.
İlçenin Ilıca Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık bin 200 metre uzunluğuna sahip plajda Çeşme Belediyesi ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe için düzenleme yapan ekipler, sahile çaktıkları kazıklarla 6 metrekarelik özel alanlar oluşturuyor.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle birçok alanda talep ve tercihlerin değiştiğini belirtti.
Ilıca Plajı'nı her yıl binlerce turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Oran, "Bu sene koronavirüs kapsamında sosyal mesafeyi koruyacağımız sosyal mesafe locaları oluşturduk. Bir yanı 3 metre, diğer yanı 2 metreden oluşan bu locaların arasında ise 1,5 metre mesafe bulunuyor. Hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. 1 Haziran'daki açılışa tamamlanmış olur." dedi.
Plajın bu yıl mavi bayrağın yanında "engelsiz plaj" anlamına gelen kırmızı bayrağı da aldığını belirten Oran, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da plaj zabıtamız var. Bu arkadaşlarımız sosyal mesafeye dikkat etmeyenlere gerekli uyarıları yapacak. Uymayanlar hakkında da işlem yapacaklar." diye konuştu.
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Son Dakika | Çeşme’deki Ilıca Plajı’nda ’sosyal mesafe locası’ oluşturuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Çeşme Belediyesi, Çeşme, Ilıca, Güncel, Haber

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