Son Dakika | Yolun karşısına geçerken iş makinesinin altında kalan kadın öldü - ÇORUM

Bir son dakika haberine göre Çorum'da, yolun karşısına geçmek isterken iş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

30.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:06
Çorum'da, yolun karşısına geçmek isterken iş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Adem Ç. yönetimindeki Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makinesi, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.
Kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
İş makinesi operatörü Adem Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Görgü tanıklarından Hakkı Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kadın telefonla konuşarak yolun karşısına geçiyordu. Kepçe operatörü de kadını görmedi. Kepçenin kovası kafasına çarpınca kadın yere düştü. Sonra iş makinesi kadının üstünden geçti." ifadesini kullandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son Dakika | Yolun karşısına geçerken iş makinesinin altında kalan kadın öldü - ÇORUM

Kaynak: AA

Etiketler: Çorum, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Diyarbakır’da ’Dur’ ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu Haber
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı? Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4’ü kardeş Haber
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Son dakika: Diyarbakır’da polisin ’Dur’ ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka’da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu Haber
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı’ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Haberler››Güncel››Son Dakika | Yolun karşısına geçerken iş makinesinin altında kalan kadın öldü - ÇORUM - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:01: Germencik'te 12 yaşındaki çocuğa polisten doğum günü sürprizi - Haber 16:59: Yasakta yangını izlemek için sokağa dökülenler kamerada - Haber 16:59: ANTALYA Anne kedi, köpekli çifte böyle saldırdı - Haber 16:59: DİYARBAKIR 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, ateş açtığı polisi yaralayıp kaçtı-2 - Haber 16:58: Son dakika haber: Bakan Kurum: Elazığ'da 19 bin 300 bağımsız konut için çalışmaları başlattık (2) - Haber 16:45: Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu - Haber 15:49: Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi - Haber 15:43: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı? - Haberler 14:35: Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu - Haberler 13:57: Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi - Magazin