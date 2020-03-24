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Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak

Son dakika: Ülkemize de sıçrayan koronavirüs sebebiyle 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında iş yeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacak.

24.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:35

AK Parti, koronavirüs salgını sürecinde ekonomiye olumsuz yansımaların önlenmesi için açıklanan tedbirlerin yasalaştırılması için hazırlıklarını tamamladı. 20 maddelik tedbirler listesinde yer alan birçok düzenleme, Meclis'te görüşülen yasa teklifine eklenecek.

KİRA ÖDEMEMEK, TAHLİYE SEBEBİ SAYILMAYACAK

Koronavirüsten sonra en çok tartışılan konulardan biri de iş yeri kiracılarının akıbeti olmuştu. İş yeri kirada olanların mağdur edilmemesi adına yeni düzenlemeler getirildi. Bu kapsamda alınan yeni karar ile birlikte 1 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında iş yeri kirasının ödenmemesi tahliye nedeni sayılmayacak.

İşte torba tasarıya eklenecek diğer maddeler,

- Kısa çalışma ödeneği genişletilecek. Son üç yılda 600 gün prim şartı 450 güne inecek.

- Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkaran düzenleme

- Konaklama vergisi yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım 2020'ye ertelenecek

- En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak

- Karşılıksız çek bedelinin onda biri peşin kalan kısmı 12 taksitte ödeyerek mahkumiyetten kurtulacak

- Sicil affı da torba tasarıya eklenecek

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak

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3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak
Etiketler : Koronavirüs, AK Parti, Ekonomi

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