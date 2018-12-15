Son Dakika! 1,5 Milyon TL Ödülle Aranan DEAŞ'lı Terörist Teslim Oldu

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan DEAŞ'lı kadın terörist, Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu.

DEAŞ MENSUPLARININ DEŞİFRE EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün, terör örgütü DEAŞ'ın, çatışma bölgeleri ile irtibatlı mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürütmek için Suriye ülkesine giden ve Terör Arananlar Listesinde 1.500.000 TL ödülle Mavi listede bulunan Ayşenur İnci isimli şahıs yapılan çalışmalar neticesinde 15.12.2018 tarihi saat: 13.40 sıralarında ilimiz Habur Kara Hudut Kapısına gelerek teslim olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

TESLİM OLAN TERÖRİSTİN BAŞINA 1 MİLYON 500 BİN LİRA ÖDÜL KONULDUĞU KAYDEDİLDİ

Açıklamada, çalışma kapsamında, Adıyaman'da DEAŞ içerisinde faaliyet yürütmekte iken terör örgütü saflarında silahlı faaliyette bulunmak için Suriye'ye giden Ayşenur İnci'nin, Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduğu açıklandı.

İnci'nin İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer aldığı ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulduğu kaydedildi.