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Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü

Son dakika: Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü.

17.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:23

Mardin- kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando ve Jandarma Özel Harekat timleri terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öldürülen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan "Karker Deşti" kod adlı Servet Demir olduğu bildirildi.

1 MİLYON TL ÖDÜLLE LİSTEDE YER ALIYORDU

İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü

Mardin, Derik, Güncel


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