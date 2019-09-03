Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, grubundaki ikinci maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milli takımın başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya karşısında olduğu gibi Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden ilk beşini sahaya sürdü.

SON 10 SANİYEDE 4 SERBEST ATIŞ KAÇIRDIK

Karşılaşmanın normal süresi 81-81 sona erdi. Uzatma dakikalarında son 10 saniyede 4 serbest atış kaçıran 12 Dev Adam, ABD'ye 93-92 mağlup oldu.

TÜRK TARAFTARLAR BÜYÜK DESTEK VERDİ

Türkiye ile ABD arasındaki karşılaşmaya basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. 18 bin kişilik salon tamamen dolarken, Türk taraftarlar da takımlarına ilk dakikadan itibaren destek verdi.

İLK MAÇTA JAPONYA'YI YENMİŞTİK

Türkiye, E Grubu ilk maçında karşılaştığı Japonya'yı 86-67'lik skorla mağlup etmişti. Millilerimiz, 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile grubundaki son maçını oynayacak.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Maç sonrası konuşan Ufuk Sarıca, "Çok üzgünüm. Hayatımızı bununla yaşıyoruz tabii. ABD gibi bir takıma karşı hak ettiğimiz o galibiyeti almak istiyorduk. Tarihi bir galibiyet olacaktı artı turnuvanın devamı için çok iyi olacaktı. Tarihi bir galibiyet alacaktık. Faulü kaçıran Cedi 24, Furkan 22-23 yaşında. Bunlar da sahada bir yerlere yansıyor. Yine de konuştuklarımızı sahaya yansıtmak güzeldi." dedi.

Maçın en skorer oyuncusu 23 sayı ile Ersan İlyasova oldu.

ERDOĞAN SONUCU YORUMLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nda ABD'ye uzatmalarda 93-92 mağlup olan Basketbol Milli Takımı için yayınladığı mesajda, "Skor hiç önemli değil. Sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam" ifadesini kullandı.