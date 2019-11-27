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12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da oynanacak karşılaşmalarda B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la eşleşti.

27.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:20

Aürkiye'nin 2020 Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. İsviçre'deki Patrick BaumannBasketbol Evi'nde çekilen kura sonucunda A Milli Erkek Basketbol Takımı, Victoria (Kanada) B Grubu'nda Çekya ve aynı grupta yer aldı. Türkiye'nin gruptan çıkması halinde eşleşeceği takımın belli olacağı Victoria (Kanada) A Grubu ise Kanada, Yunanistan ve Çin şeklinde oluştu.

Türkiye'nin 23-28 Haziran 2020 tarihlerinde oynanacak eleme maçlarının ardından olimpiyat vizesi alması için B Grubu'nu ilk iki sırada bitirmesi ve ardından oluşacak çapraz eşleşmelerde karşı karşıya geleceği iki takımı da mağlup etmesi gerekiyor.

Elemelerde gruplar şu şekilde oluştu:

Kanada:

A Grubu: Kanada, Çin, Yunanistan

B Grubu: Türkiye, Uruguay, Çekya

Sırbistan:

A Grubu: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Yeni Zelanda

B Grubu: Porto Riko, İtalya, Senegal

Litvanya:

A Grubu: Litvanya, Güney Kore, Venezuela

B Grubu: Polonya, Slovenya, Angola

Hırvatistan:

A Grubu: Almanya, Rusya, Meksika

B Grubu: Hırvatistan, Tunus, Brezilya

12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

Uruguay, Tokyo, Spor


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