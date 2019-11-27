12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

Aürkiye'nin 2020 Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. İsviçre'deki Patrick BaumannBasketbol Evi'nde çekilen kura sonucunda A Milli Erkek Basketbol Takımı, Victoria (Kanada) B Grubu'nda Çekya ve Uruguay aynı grupta yer aldı. Türkiye'nin gruptan çıkması halinde eşleşeceği takımın belli olacağı Victoria (Kanada) A Grubu ise Kanada, Yunanistan ve Çin şeklinde oluştu.
Türkiye'nin 23-28 Haziran 2020 tarihlerinde oynanacak eleme maçlarının ardından olimpiyat vizesi alması için B Grubu'nu ilk iki sırada bitirmesi ve ardından oluşacak çapraz eşleşmelerde karşı karşıya geleceği iki takımı da mağlup etmesi gerekiyor.
Elemelerde gruplar şu şekilde oluştu:
Kanada:
A Grubu: Kanada, Çin, Yunanistan
B Grubu: Türkiye, Uruguay, Çekya
Sırbistan:
A Grubu: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Yeni Zelanda
B Grubu: Porto Riko, İtalya, Senegal
Litvanya:
A Grubu: Litvanya, Güney Kore, Venezuela
B Grubu: Polonya, Slovenya, Angola
Hırvatistan:
A Grubu: Almanya, Rusya, Meksika
B Grubu: Hırvatistan, Tunus, Brezilya