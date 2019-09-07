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12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı 79-74 mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında Karadağ'ı 79-74 mağlup etti. 12 Dev Adam, ikinci maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

07.09.2019 16:22

Turnuvanın 1. turunda istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan 12 Dev Adam, klasman maçlarında boy gösteriyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu'nda Karadağ ile karşı karşıya geldi.Milliler, ilk maçında Karadağ'ı 79-74 mağlup etti. Ersan'ın olmadığı, Furkan ve Sertaç Şanlı'nın sakatlandığı maçta son 5 dakikada ilk kez öne geçen 12 Dev Adam, maçı galip bitirdi.

RAKİP YENİ ZELANDA

12 Dev Adam, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yapacak. Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.

19 sayı atan Cedi Osman 19 ve 17 sayı atan Melih Mahmutoğlu en skorer oyuncularımız oldu.

"MAÇI HİÇ BIRAKMIYORUZ"

Maç sonunda konuşan Cedi Osman, "Çok iyi bir karakteri var bu takımın. Maçı hiç bırakmıyoruz, hep savaşıyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Son 5 dakikada gösterdiğimiz performans ve karakter çok önemliydi." dedi.

12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı 79-74 mağlup etti

Karadağ, Spor

YORUMLAR (3)
GERCEKCİ: Bunlardan degil 12 dev olsa olsa 12 cüce adam olur.
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MEMLEKETİM: 12 dev adam demeyin sunlara. Yemekleri özenle secilir. Grip olsalar doktar ayaklarina gelir. Türkiye''nin en güzel yerlerinde yasarlar. Özel ucakla seyahat yaparlar. Paralari var. Bunlardan istenilen tek sey adam gibi basket oynamak. Yok Karadag''i yenmisiz. Yaziklar olsun bunlara.
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ALİ KOÇ: BU DURUMDA FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMI ŞAMPİYON OLABİLİR Mİ?
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