Son Dakika: 14 saat sonra bir kadın daha enkaz altından çıkarıldı

Dün akşam Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bir mucize daha gerçekleşti. Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından bir kadın daha 14 saat sonra sağ çıkarıldı. Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi.

GECE BOYU SALLANDI

Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde gerçekleşti. AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice ilçesindeki deprem sonrasında bölgede saat 10.00 itibarıyla büyüklüğü 4'ün üzerinde 12 deprem meydana geldiği, toplam 274 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremde 18'i Elazığ, 4'ü Malatya olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, yaralı sayısı ise Elazığ'da 654, Malatya'da 226, Diyarbakır'da 32, Adıyaman'da 25, Batman'da 6, Kahramanmaraş'ta 37, Şanlıurfa'da 50 olmak üzere 1030 olarak aktarıldı.