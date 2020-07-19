Serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek gölete giren ve yüzme bilmediği öğrenilen 14 yaşındaki Oğuzhan İnan, boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
19.07.2020 18:25 | Son Güncelleme: 19.07.2020 21:00

İzmir'in Torbalı ilçesinde, serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk boğularak can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşları 14-15 arasında değişen 4 çocuk, Suyunbaşı mevkiinde bahçe sulamak için yapılmış 5 metre derinliği bulunan gölete yüzmek için geldi. Yüzme bilmeyen 14 yaşındaki Oğuzhan İnan da gölete girmek istedi. İnan, ipe tutunarak gölete girdi ancak bu sırada ip koptu ve 14 yaşındaki çocuk suya batarak gözden kayboldu.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI SONUCUNDA ACI HABER GELDİ

Durumun bildirilmesi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü sualtı arama ekibi, Çaybaşı İtfaiye Sualtı arama ekibi ve Torbalı itfaiyesi bölgeye geldi. 2 saatlik arama-kurtarma çalışması sonucunda ise İnan'dan acı haber geldi ve çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (2)
SERİNLEME YÖNTEMLERİ: serinlemek için başka yol bulamamış
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DEDE: Göl dere girmeyin olduruyor
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