15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Feci Olay! Bir Kişi, Aracını Ateşe Verip İntihar Etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araç henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Avrupa Yakası yönünde ilerleyen araç, köprü üzerinde alev aldı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri köprü üzerinde önlem alırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KORKULUKLARI AŞARAK BOĞAZA ATLADI

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler köprüsüne gelen bir kişi, aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı.

Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı.

DENİZ POLİSİ ATLAYAN KİŞİYİ ARIYOR

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken köprüde çift yönde de yoğunluk yaşanıyor. Denize atlayan kişiye ulaşabilmek için ise deniz polisinin çalışması sürüyor.

İşte olay yerinden fotoğraflar;