21.05.2019 17:42
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Feci Olay! Bir Kişi, Aracını Ateşe Verip İntihar Etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Asya'dan Avrupa'ya geçiş yönünde aracını durduran bir kişi önce aracını ateşe verdi ardından köprünün korkuluklarını aşarak intihar etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araç henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Avrupa Yakası yönünde ilerleyen araç, köprü üzerinde alev aldı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri köprü üzerinde önlem alırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

KORKULUKLARI AŞARAK BOĞAZA ATLADI

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler köprüsüne gelen bir kişi, aracı ateşe verdikten sonra korkulukları aşarak boğaza atladı.

Alev alev yanan otomobil nedeniyle köprü Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı.

DENİZ POLİSİ ATLAYAN KİŞİYİ ARIYOR

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken köprüde çift yönde de yoğunluk yaşanıyor. Denize atlayan kişiye ulaşabilmek için ise deniz polisinin çalışması sürüyor.

İşte olay yerinden fotoğraflar;

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Feci Olay! Bir Kişi, Aracını Ateşe Verip İntihar Etti Asya, Avrupa, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR (150)
GİANT: benim demek istedigimisizin anlamaniz imkan siz cunku bene size anlatacak kapasite ve beyin yok bendeki videyolarda yalan dolan besalakmisim kusura bakmayin ben aptalin tekiyim
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  • GIANT : RUMUZ HIRSIZI! RUMUZUMU BİLE DOĞRU YAZAMAMIŞSIN! SEN ÖNCE YAZMASINI ÖĞREN!
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  • GIANT : Bak ezik! Benim rumuzumun 2. harfi "I" çünkü ingilizcede büyük i (İ) yoktur. En hafif tabiriyle söylüyorum, rumuzumu çalacak kadar eziksin. Çalmışsın ama kullanmayı bile becerememişsin!
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TİM0135: Algı yapma doruk rumuzlu, görünen köy kılavuz istemez, Yaşın belkide küçük. Bn hayatımda bu kdr işsizlik pahalılık, savaş, karmaşa,takiyyeci iktidar görmedim bu memlekette. Allah topunun belasını versin yetmiyo gibi suriyeyi ve suriyeliyi başımıza bela ettiler. Hiç bir partiyide tutmuyorum, yarası olan gocunur! patlayacak Allah muhafaza etsin!!!
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OKAN BABA: Toyota Corolla öyle seyir halinde alev almaz dediydim meğerse sahibi yakmış.
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